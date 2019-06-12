Перебьётесь: В Кишиневе погулять в парке Валя Морилор смогут только избранные - остальным вход заказан

До тех пор пока не буду найдены средства для строительства пандуса.

Почему-то все у нас в столице не как у людей. А если быть точнее не для людей. Ну, вот, например, та же пешеходная улица, которая должна была бы стать любимым местом для променада горожан, в итоге стала одним из самых ненавистных отрезков дороги, ведущей к центральному парку. Гулять, по так называемой пешеходной улице, без страха подвернуть ногу в лучшем случае не представляется возможным. А ведь какая интересная была идея...на бумаге, ну или цифровом носителе, не суть.

То же самое можно сказать и о гранитной каскадной лестнице в парке Валя Морилор, которую к 1 июля должны сдать в эксплуатацию. Казалось бы, радуйся честной и не очень народ, больше не придется спускаться к озеру по разбитым ступеням и как искушенный эквилибрист сохранять равновесие на расшатанных плитах, но народ вот не радуется. Опять не доволен и брызжет желчью в сети. А знаете, есть за что! Потому что (внимание!) пандуса на гранитной лестнице не будет! Более того, строительство пандуса даже не было предусмотрено в проекте по реконструкции лестницы.



Пока только так.

А, действительно, зачем? Ведь мамочки с колясками предпочитают гулять по тротуарам, лихо маневрируя среди припаркованных там машин. Ну и людям с ограниченными возможностями нечего делать в парке, пусть дышат воздухом у себя во дворе, если, конечно, они относятся к тем счастливчикам, у которых в жилом доме тоже предусмотрен пандус. Кстати, и надоевшие маленькие велосипедисты не будут мешать кишиневцам, степенно прогуливаться у озера и с томным видом фотографироваться на фоне озера. Разве только, если мама такого юного велосипедиста, только чтобы чадо не рыдало, готова преодолеть эти 220 ступеней вверх-вниз, навьюченная велосипедом и торбишками.

Что же получается, теперь вход в парк только для избранных, потому что остальным, судя по всему, вход заказан. Конечно, люди с ограниченными возможностями и родители с колясками могут попасть в парк только с улиц Гиочеилор и Тимиш. Но давайте на чистоту, обходить полгорода по жаре с маленьким ребенком в коляске, разве любящая и по-настоящему заботливая мать на это пойдет? Мне кажется, ответ очевиден.

В свое оправдание представители местной власти, сетуют, что мол не хватило выклянченных у Румынии денег. Мол, и так стоимость проекта выросла до 12,5 миллионов леев. Да и пандус на лестнице строить нельзя, а министерство экологии

крайне негативно высказалось об ЭТОМ пандусе, потому что придется вырубить порядка 50 деревьев ради его строительства.

Нет, деревья рубить - это, конечно, преступление, а вот оставить тысячи жителей Кишинева без возможности погулять и отдохнуть в парке у озера — нет. Подумаешь, обойдутся, зато и лестница красивая и деревья целы!

А вы, кишиневцы, купите себе герань в горшочке, поставьте ее на подоконник и наслаждайтесь — потому что в ближайшее время попасть в парк вам не удастся. Деньги на строительство пандуса обещают найти, но как нам хорошо известно обещанного у нас три, а то и тридцать три года ждут.

НАДЕЖДА ОДУДОВСКАЯ