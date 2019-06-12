Бегство продолжается: Куда сбегают бывшие руководители Молдовы?

Накануне вечером частный самолет (бизнес-джет) вылетел из международного аэропорта Кишинева. Отмечается, что за последние два дня, с начала политического кризиса, из Молдовы уже вылетали частные рейсы.

В этот раз речь о частном самолете Learjet 31A, который может перевозить до восьми человек на борту. Самолет взлетел около 22 часов, и в 22:45 он уже был над Черным морем. В час ночи он приземлился на Кипре, хотя изначально направлялся в Стамбул, передает Agora.

Анонимный источник также сообщил специально для «Блокнота Молдовы», что страну также покинули еще двое членов ДПМ - Дорин Драгуцан (экс-глава НБМ) и Юрий Чекан (экс-глава ЦИК). Первый срочно отправился позавчера в Париж, а второй сегодня поспешил в Стамбул.

Напомним, что примерно в пять часов вечера в воскресенье, когда стало ясно, что европейские структуры склоняются к поддержке новой власти и не намерены давать "последний шанс" ДПМ-овцам, из кишинёвского аэропорта в направлении Чехии вылетел небольшой частный самолёт.

Доподлинно неизвестно, что был на борту этих самолетов, однако многие уверены, что на борту находились члены демократической партии или их супруги и дети.