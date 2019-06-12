Путч Демпартии близок к провалу

7 июня Республиканский совет ПСРМ объявил, что сохраняет своё прежнее решение об альянсе с блоком ACUM. В случае отказа лидеров блока от предложений ПСРМ досрочные выборы неминуемы.

Карманный суд

Фактически это означало отказ ПСРМ идти на альянс с ДПМ. Это заявление ПСРМ было воспринято с радостью многими гражданами. Ведь немало «независимых» от народа СМИ и прикормленных аналитиков на крес-те божились, что альянс ДПМ и ПСРМ состоится со 100% вероятностью.

Заявление ПСРМ означало, что осталось ещё два дня до роспуска парламента, то есть до истечения срока в три месяца, предусмотренного действующим законодательством РМ. По крайней мере так написано в ст. 85 (1) Конституции страны, так постановил и Конституционный суд ещё в 2013 и в 2015 годах и так знала вся страна.

Около 17:00 толпа неадекватных, но крепко сложенных мужчин окружила здание парламента.

По данным полиции, в митинге участвовали около 3 тыс. человек. Это были демократы, которые пришли с плакатами «Нет досрочным выборам», Vrem stabilitate, nu anticipate! Заодно они проклинали и щедро поливали грязью Майю Санду и Андрея Нэстасе. Майю называли истеричкой, Нэстасе – тридарасом.

Вечером ПСРМ отправила группу депутатов на переговоры с блоком ACUM. По их окончании в ходе брифинга депутаты очень сухо оценили встречу, создав впечатление, что воз и ныне там.

Однако в дело вмешался карманный Конституционный суд. Он неожиданно для граждан отказался рассматривать обращение президента Додона, который просил суд ответить, когда истекают полномочия парламента – 9 июня (со дня получения мандатов) или 21 июня (от дня первого заседания парламента).

Напомним, что статья 85 (1) Конституции РМ гласит: «В случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трёх месяцев принятие законов президент Республики Молдова после консультаций с парламентскими фракциями вправе распустить парламент».

Отвергнув запрос президента, Конституционный суд тем не менее выдал пояснительную записку, которая противоречила прежним его решениям. Так, трёхмесячный срок, после которого президент страны может распустить парламент, был обрезан до 90 дней!

Право президента страны на роспуск парламента превратилось в обязательство, а условия, предусмотренные Конституцией для роспуска, – такие, как консультации с парламентскими фракциями, – и вовсе не были упомянуты! Будьте внимательны! Решение судей КС было вынесено к концу 7 июня, как раз в тот день, когда, по данным КС, истёк этот срок. А ведь суд был уведомлён об этом ещё 22 мая!

Большинство подкралось незаметно

8 июня ДПМ впервые за последние 10 лет испытала глубокий шок! Имея решение КС о роспуске парламента, будучи увереными, что ПСРМ и ACUM никогда не договорятся, а также поверив заявлению президента И. Додона и А. Нэстасе, что страна идёт к досрочным выборам, демократы расслабились.

Они ведь сыграли хорошую партитуру. Предложили РФ федерализацию, нейтралитет, разворот на Москву, чтобы затянуть президента И. Додона в переговоры. Записали все переговоры И. Додона с В. Плахотнюком скрытой камерой, смонтировав заодно всё, как им было нужно!

Однако в 9:00 фракция ПСРМ появилась в парламенте, пригласив блок ACUM на переговоры! Через некоторое время депутаты-акумовцы появились в полном составе!

Уже к полудню обе фракции подписали соглашение о «временном сотрудничестве по деолигархизации страны», избрали спикером парламента З. Гречаный, а премьер-министром М. Санду. Андрей Нэстасе получил должность министра внутренних дел. В новом правительстве блок ACUM получил семь министерств, ПСРМ – 2 (министерства обороны и реинтеграции). ПСРМ пошла на серьёзные уступки, отдав МИДЕИ и МВД.

Тем не менее президенту вернули часть полномочий, отнятых демократами, – право назначать начальника Госохраны, и директора СИБ! Также ПСРМ получила должность спикера парламента, что гарантировало президенту защиту от «пятиминутных отстранений».

Также парламент принял ключевую декларацию «О захваченном государстве». В ней депутаты констатировали факт служения ключевых агентств и органов страны олигархам. СИБ, Генпрокуратура, НЦБК, ЦИК, КС и так далее были объявлены захваченными, им выдвинули вотум недоверия. Декларация отмечает, что эти структуры вышли из правового поля страны, а их дальнейшие действия объявлены вне закона.

Отдельная декларация была принята и по КС. ДПМ пришла в бешенство, потеряв рассудок. Партия последние 10 лет находилась у власти, а с 2016 года получила абсолютную власть!

Реакция была молниеносной. 8 июня КС признал «неконституционным» назначение председателя парламента и премьер-министра. На этот раз КС переплюнул самого себя. Решения были вынесены менее чем за час после принятия соответствующих документов, которые ещё не были подписаны и опубликованы, в отсутствие заинтересованных сторон, без их уведомления! Ни один вменяемый судья не может отменить акт, который он в глаза не видел.

В тот же день у здания Министерства внутренних дел собрались несколько десятков протестующих, которые установили палатки. Руководил ими экс-депутат ДПМ Константин Цуцу. Многие из протестующих понятия не имели, для чего собрались.

Один из участников протеста на вопрос, зачем они пришли протестовать, ответил вполне откровенно: «Мы пришли, чтобы узурпировать власть». – «Узурпировать власть?» – «Да!» Чуть позже проплаченные демократами кикбоксеры и уголовники взяли под свою охрану КС, правительство, Teleradio-Moldova! 8 июня они загнали, как стадо, на свой митинг работников госпредприятий, угрожая им увольнениями! Шор привёз полуголодных и нищих пенсионеров, так и не выплатив многим обещанные 500 леев! И если 6 июня «предателями» были Санду и Нэстасе, то 8 июня им уже стали называть Игоря Додона!

Однако люди массово отказывались приходить на митинг ДПМ. В итоге в центре столицы собралось максимум пять тысяч человек, вместо обещанных 30 000! Это был провал.

Проще говоря, ДПМ оказалась в международной изоляции. И её лидеры понимают это. Некоторые из демократической верхушки уже увезли свои семьи. Им об этом сказали ещё в пятницу.

Травля президента

9 июня по просьбе Демократической партии КС приостановил полномочия президента страны, «предоставив экс-премьер-министру, вице-председателю ДПМ Павлу Филипу право распустить парламент». Это решение было принято в отсутствие властей и авторов обращения на необъявленном заседании, которое длилось менее пяти минут.

«Судьи КС приостановили работу главы государства без официального запроса о роспуске парламента, поданного в президентуру, не имея официального отказа», – говорится в заявлении более 80 неправительственных организаций, которые формируют Национальную платформу Форума гражданского общества Восточного партнёрства. Кстати, эти НПО призывали судей срочно пересмотреть свои решения, принятые 7, 8 и 9 июня 2019 года, и уйти в отставку.

Демпартия перешла к «кулачной демократии». А это верный признак того, что править ей осталось недолго. Все эти дни они устраивали президенту страны настоящий ад, пытаясь его уничтожить психологически, заставить подать в отставку!

Начали его дискредитацию по всем своим медиаресурсам, угрожали расправой семье и близким, постоянными звонками напугали до полусмерти его жену и детей! Мол, «беги, спецназ уже рядом», «уезжай, тебя хотят ликвидировать», «прокурор дал ордер на арест»!

Показалось мало

9 июня лидеры ДПМ на глазах у тысячи граждан страны забросали двор президентуры индюками, намекая на физическую ликвидацию. Всё было сделано в стиле сицилийской мафии. Чёткий посыл президенту И. Додону от В. Плахотнюка – мол, у тебя трое несовершеннолетних детей. Вся семья закончит, как эти индюки.

Напомним, что демократы бросили пять птиц во двор президентуры. Говорят, три птицы пострадали. Картина с полумёртвыми индюками, лежащими под палящими лучами солнца, произвела жуткое впечатление на граждан. Тысячи из них, увидев это, написали гневные посты в социальных сетях. Кстати, птиц откачали, накормили. Они живы.

Далее ДПМ вызвала И. Шора в Генпрокуратуру для дачи «показаний», начала сбор подписей по устранению главы государства, объявила досрочные президентские выборы.

9 июня президент получил около 40 звонков с угрозами! А 10 июня демократы в лице Канду пригласили президента и новую власть на переговоры! Мол, мы в меньшинстве (40 мандатов), а вы – в большинстве (61 мандат). Но рулить должны мы, потому что КС в кармане у нас, а не у вас! Да, с вами народ, Запад и Россия, а с нами – армия, полиция и прокуратура.

Мило, не так ли?

Правило бумеранга

Безусловно, засняв президента на скрытую камеру, что само по себе уголовное преступление, ДПМ хотела любой ценой прийти к досрочным выборам.

Там бы они вбросили компромат, сняли бы ПСРМ с выборов, арестовали бы президента за «предательство Родины», то есть олигархов. А потом весь электорат ПСРМ, по их замыслу, перетёк бы к ПКРМ и Шору. Это обеспечило бы ДПМ 70 мандатов и абсолютную власть.

Однако президент перехитрил их. Заявив о досрочных выборах и, постоянно говоря об их возможности, он отправил депутатов ПСРМ на переговоры с ACUM.

Когда 8 июня был создан альянс, ДПМ застали врасплох. Фактически демократы и сам В. Плахотнюк впервые в своей истории получили то, что они сами сделали в 2010 году, когда кинули И. Додона и ПКРМ, создав альянс с правыми. Только за это И. Додона смело можно назвать героем, перехитрившим самого «кукловода» и «великого комбинатора»!

Не сделай президент этого, страна ещё 10 лет стонала бы от произвола олигархов! А так у нас появился шанс на свободу.

Вторую ловушку они устроили 10 июня, когда пригласили ACUM и ПСРМ на «переговоры».

Всё, однако, сложнее. Демократы испугались волны внешнего и внутреннего признания правительства. Также понятно, что это попытка затянуть ситуацию, перехитрить ПСРМ и ACUM, показать западникам, что всё нормально, что «у нас диалог». А потом… расколоть фракции через угрозы и подкуп. Ведь достаточно, чтобы 11 депутатов «отказались» ходить на заседания «из-за болезни» – и досрочные станут неизбежны!

Стоит ли вести с ними «переговоры»? Разве что только о сроках и мере пресечения…

Кстати, 10 июня вечером в прямом эфире одного из телеканалов президент получил sms следующего содержания: «Тебя тут заказали дагестанцам через Одессу, одесского имама. Аванс – один миллион евро. Всего два. Одесская группировка».

В тот же вечер президент рассказал, что за машиной его жены следил представитель ДПМ, который находился рядом с резиденцией президента в Кондрице!

Ну а 11 июня Генпрокуратура возбудила уголовное дело в связи «с незаконностью финансирования некоторых политических формирований», открыто намекая на ПСРМ. Проще говоря, партию хотят запретить и отменить её парламентскую фракцию, а президента арестовать.

Какие ещё примеры двуличия и цинизма ДПМ вы хотите?

Последние дни режима

Следует признать, что режим Плахотнюка доживает свои последние дни. Ещё 8 июня посольства США, РФ и ЕС в Молдове признали парламент легитимным – следовательно легитимными являются и его решения! Уже 9–10 июня поступили признания правительства Майи Санду со стороны Совета Европы, ЕС (Хан и Могерини), Канады, Швейцарии, ФРГ, Польши, Румынии, РФ, Украины. Позицию поддержки выразил и Госдеп США.

Генсек Совета Европы Т. Янгланд обратился в Венецианскую комиссию для анализа решений КС, потребовав от ДПМ уважать закон! Лидер Европейской народной партии Джозеф Долл потребовал от ДПМ мирной передачи власти. Глава комиссии Сената РФ по внешним связям Константин Косачёв поздравил З. Гречаный с избранием на должность спикера.

Проще говоря, ДПМ оказалась в международной изоляции, и её лидеры понимают это. Некоторые из демократической верхушки уже увезли свои семьи. Им об этом стало известно ещё в пятницу.

Заседание Высшего совета безопасности от 11 июня констатировало факт вывода денег из страны, попытки уничтожения улик…

В этот же день президент Игорь Додон отменил указ экс-премьера П. Филипа о роспуске парламента…

Богдан ЦЫРДЯ