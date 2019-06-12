Новый министр здравоохранения обратилась к Сильвии Раду: `Не терроризируйте сотрудников!`

Глава Министерства здравоохранения и социальной защиты Алла Немеренко направила открытое послание бывшему министру Сильвии Раду и госсекретарю министерства.

Она призвала свою предшественницу избавить территорию министерства от присутствия так называемых протестующих и не терроризировать госслужащих. Должности не вечны, а достоинство можно потерять навсегда, подчеркнула министр.

“Вы мать, не заставляйте своих детей опускать глаза и выносить позор нынешних событий. Не терроризируйте государственных служащих, отправляя к воротам министерства сомнительных людей с палатками. Есть жизнь и за этим железным забором, и уверяю вас, она прекрасна”, - пишет Алла Немеренко, обращаясь к Сильвии Раду.

“Уважаемый госсекретарь, эта компания во дворе – не ваша компания. Вы врач, и я не могу поверить, что вы имеете какое-то отношение ко всему этому. Должности приходят и уходят, а потерянное достоинство – это навсегда”, - добавила министр в своём послании.

Она также приложила копию письма, составленного сотрудниками минздрава в адрес Сильвии Раду, где они, в частности, жалуются на палатки с сомнительными личностями на территории учреждений, что блокирует их работу и нарушает право на свободу передвижения.