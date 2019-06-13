Илан Шор: Мы продолжаем оставаться в оппозиции и выполнять свои предвыборные обещания

«Партия «ШОР» в настоящий момент единственное политформирвоание, которое выполняет свои обещания, данные избирателям», – заявил на брифинге Илан Шор.

Он коснулся инфраструктурных проектов, реализуемых в 104 селах избирательных округов, в которых победили кандидаты партии. Он также призвал политиков следовать примеру Партии «ШОР».

По вопросу политической ситуации, Илан Шор призвал три крупные фракции найти выход из кризиса, в которые они же и ввергли страну.

«На первом же заседании Парламента мы заявили, что выполним все свои обещания перед избирателями, возьмем ответственность а судьбу всех населенныхпунктов тех округов, в которых мы победили. В настоящий моменты это и делается – реализуются проекты, делающие жизнь людей лучше. Мы уже начали делать уличное освещение в 104 селах, в 5 работы уже

завершены», – сказал Шор. Он такж едобавил, что вслед за светом в этих селах будут модернизированы дороги, а также учреждения образовательной сферы и сферы здравоохранения.

«Люди, которые за нас проголосовали, именно этого хотели от нас. Мы последовательны в своих действиях», – добавил Илан Шор.

Председатель фракции Партии «ШОР» отметил, что изначально фракция объявила себя оппозиционной, в то время как другие три фракции взяли на себя обязательство по формированию власти. В этой связи Илан Шор призвал три крупные парламентские фракции найти возможность сесть за стол переговоров и найти выход из ситуации. Другого пути, по мнению политика, для вывода страны из пропасти нет.

Кристина Пендеа