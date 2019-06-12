Что обсудил посол США с председателем парламента

Посол США в Республике Молдова Дерек Хоган встретился сегодня с новым председателем парламента Зинаидой Гречаной, передает ТРИБУНА.

«Вместе с Партией социалистов и блоком ACUM мы призвали руководящие органы ДПМ мирным путем передать власть. Это сложная ситуация, которую мы хотим разрешить мирно», – сказала Зинаида Гречаная, говорится в пресс-релизе парламента.

«В то же время спикер рассказала о законопроектах, которые до сих пор рассматривали депутаты», – отмечается в сообщении для прессы.

В свою очередь, согласно тому же пресс-релизу, посол США в РМ Дерек Хоган поблагодарил за встречу и оценил, что обеспечена функциональность парламента и секретариата законодательного форума.

На встрече присутствовали вице-председатель парламента Ион Чебан и генеральный секретарь законодательного форума Адриан Албу.

Кристина Пендя