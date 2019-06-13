Игорь Додон провел рабочие встречи с послами России и США в Молдове

Молдова будет укреплять стратегическое партнерство с Россией, а также выстраивать взаимовыгодные отношения с партнерами на Западе и Востоке.

Сегодня, 12 июня, президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Глава государства поздравил дипломата с главным государственным праздником – Днем России – и передал поздравительное послание Президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину.

- Заверил господина Васнецова в том, что Администрация Президента будет и далее прилагать усилия для укрепления стратегического партнерства с Россией, поскольку большинство населения Молдовы поддерживает такую позицию, - сообщил Игорь Додон на своей странице в Facebook.

В продолжение беседы президент Молдовы обсудили с российским послом последние внутриполитические события в нашей стране и возможные сценарии дальнейшего развития ситуации.

Затем Игорь Додон встретился с Послом Соединенных Штатов в Республике Молдова Дереком Хоганом. Стороны рассмотрели широкий круг вопросов двусторонних отношений, подтвердили намерение обеих сторон укреплять стратегический диалог по всем важнейшим направлениям.

Глава государства и американский дипломат обсудили также внутриполитическую обстановку, сложившуюся в последние дни в Республике Молдова, и несколько сценариев дальнейшего развития ситуации. В контексте внешней политики Игорь Додон подтвердил позицию Администрации Президента по продвижению взвешенных взаимовыгодных отношений с партнерами на Западе и Востоке.