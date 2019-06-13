Посол Молдовы в США отозвана со своей должности потому что, представляла "интересы отдельной партии, а не страны"

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Новый глава МИДЕи Николай Попеску отозвал с должности Посла Молдовы в США Кристину Балан, сообщает "ИНФОТАГ".
- Это связано с деятельностью Кристины Балан, которая информировала власти США с позиции Демократической партии. Это недопустимо, молдавские дипломаты впредь будут представлять страну, а не отдельные партии, - сказал Николай Попеску.
Накануне СМИ сообщили о том, что Демократическая партия распространяет в США обращение, в котором утверждает, что новые власти республики "действуют в интересах Москвы". Документ распространяется через посольство Молдовы в США от имени правительства.
Посол РМ США Кристина Балан сказала журналистам, что "не передавала американским партнером никаких писем за подписью Демпартии", а представляет в Вашингтоне "правительство Филипа".
Кристина Балан была назначена послом в США Указом президента Игоря Додона в конце 2017 года. До этого она занимала пост первого вице-председателя Демпартии и отвечала в партии за международные связи.
Решение об отзыве дипломата было принято вскоре после того, как Посол США в Молдове Дерек Хоган провел встречи с руководством парламента, правительства и президентом Игорем Додоном.
Накануне, глава Делегации Европейского Союза Петер Михалко встретился с новым министром иностранных дел РМ Николаем Попеску и поздравил его с назначением.
ЛИДИЯ ТКАЧ
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