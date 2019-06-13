Из дела Филата, стоившего экс-премьеру девяти лет свободы, исчезли 210 млн долларов, - адвокат

Из заявленных бывшим прокурором Корнелиу Гуриным 250 млн долларов до суда дошли только 40 млн.

Адвокат Влада Филата Виктор Мунтяну считает, что этой суммы недостаточно для осуждения бывшего премьера. Об этом он заявил сегодня,12 июня, в рамках пресс конференции.

По словам Мунтяну, пока дело Филата дошло до суда из него исчезло 250 миллионов долларов. Данную сумму 15 октября 2015 года (день ареста Влада Филата) объявил с трибуны парламента бывший прокурор Корнелиу Гурин, как утверждает адвокат, для того, чтобы ввести в заблуждение депутатов, общественность и международное сообщество.

- Дело Филата было отправлено в суд 23 декабря 2015 года, но в материалах дела, дошедших до судебной инстанцию речь уже шла не о 250 млн долларов, а всего о 40 млн, или на 210 млн меньше суммы, заявленной бывшим Генпрокурором Гуриным в день ареста Филата, - утверждает адвокат Виктор Мунтяну.

По мнению защитника, отмена иммунитета в отношении Влада Филата была абсолютно незаконной.

- Спустя всего два месяца после возбуждения дела прокуроры отправили его в суд. Огромная сумма, объявленная с центральной трибуны, была названа так, чтобы ввести в заблуждение депутатов и международное сообщество. Судебный процесс был проведен за закрытыми дверями, без допроса свидетелей, без финансовой экспертизы, без перевода документов и с другими нарушениями. Если бы этого не было, Филат мог бы защитить себя, – подчеркнул Мунтяну.

Адвокат экс-премьера также заявил, что в ходе судебного процесса сотрудниками правоохранительных органов были допущены многочисленные нарушения. Если бы это дело рассматривали независимые судьи и прокуроры, Филат наверняка доказал бы свою невиновность.

- К сожалению, всего за шесть месяцев, со скоростью света, первая инстанция осудила Влада Филата на 9 лет лишения свободы, — отметил Мунтяну. - То, как было рассмотрено дело Филата, показывает, что в Молдове приговоры пишут не после осуждения судей, а для того, чтобы заставить замолчать неудобных людей, – добавил адвокат.

Далее адвокат Филата объявил, что подаст ходатайство о пересмотре дела, и попросил посольства следить за тем, как правосудие будет выполнять свою работу.