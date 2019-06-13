Законность решения о переносе посольства Молдовы в Иерусалим вызвала сомнения Израиля

Израиль выразил сомнения в законности решения о переносе посольства Молдовы, принятого «правительством» лже-премьера Филипа.

В условиях имеющего место в республике конституционного кризиса даже крайне желанное решение о переводе штаб-квартиры посольства Молдовы вызывает закономерные сомнения израильских властей. Об этом вполне однозначно заявил МИД Израиля, отказавшись комментировать этот вопрос.

Как отметил представитель МИДа Израиля, неясно, имеет ли правительство полномочия принимать такие решения, сообщает Agerpres со ссылкой на dpa.

Немецкое информационное агентство отметило, что ни одна европейская страна не перенесла свое посольство в Израиле в Иерусалим, хотя в некоторых эта идея обсуждалась. Перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим вызвал раздражение палестинских и мусульманских лидеров. Примеру Америки последовали Гватемала и Парагвай, однако позже Парагвай передумал и отменил это решение.

Следует отметить, что бывший премьер несуществующего правительства в эти дни проявляет завидную активность. Павел Филип уже успел на несколько часов примериться к президентскому креслу, хотя на этот пост его никто не избирал и вряд ли подобное когда-либо случится при его рейтинге.

Также Филип успел «узаконить» передачу США Республиканского стадиона, против чего выступал не только всенародно избранный президент, но и большинство населения республики. Непонятно только, на что рассчитывают депутат-премьер с сомнительными полномочиями и его «подельники», когда кризис в стране закончится и им придется отвечать за свои деяния.