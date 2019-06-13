Развеиваем мифы и страхи по поводу «старческой катаракты» с Верой Кириак, одним из лучших офтальмологов Молдовы

Старческая катаракта» является самой распространенной причиной слепоты населения. Понимаешь, что она бесповоротно влюблена в свою профессию по той милой манере, в которой она смягчает слово «глаз», говоря о своих пациентах. В течение 30 лет хирург-офтальмолог Вера Кириак лечит «глазки», независимо от того, о ком речь – о детях или взрослых. Будучи воспитанной в семье врачей, белый халат для Веры Павловны был предопределен. Еще с детства были очевидны её таланты: она играла на аккордеоне и вышивала с завидным мастерством и терпением, заимствованными от бабушки. Сама Вера Кириак говорит, что эти занятия развили гибкость её пальцев и экстраординарную способность контролировать движения, которые помогли ей много лет спустя стать одним из лучших хирургов - офтальмологов в Молдове. Это объясняет, почему первая операция на глаза прошла безоговорочно успешно – это был 1988 год.

С тех пор образ Веры Кириак в белой маске стал первым, что ясно и отчетливо увидели тысячи людей, которым этот Врач от Бога восстановила зрение.

Многих из них Вера Кириак избавила от диагноза «старческая катаракта», которая является самой распространенной причиной слепоты населения и, к сожалению, которая по-прежнему окружена необоснованными мифами и страхами. Мы попытаемся развеять их в этом интервью.

- Вера Павловна, если говорить о старческой катаракте, как быстро прогрессировала офтальмологическая хирургия за эти 3 десятилетия? Я спрашиваю Вас, потому что мы обращаемся к пожилым людям, которые, возможно, испытывают некоторые страхи или столкнулись с последствиями лечения глазных патологий, практиковавшихся когда-то, и слишком мало знают о том, что означает глазная хирургия сегодня.

- Действительно, прогресс впечатляет. За свою карьеру хирурга-офтальмолога я училась оперировать катаракту 3 раза, поэтому то, что сейчас представляет собой эта операция, не имеет практически ничего общего с тем, что делали в 90-е годы, например. Раньше, если катаракта была обнаружена на ранней стадии, офтальмолог отправлял вас домой, чтобы болезнь прогрессировала достаточно, что позволило бы врачу извлечь пораженный хрусталик. Парадоксально, правда? Сегодня все наоборот: чем раньше мы проведем операцию, тем лучше будут результаты, поэтому мы удаляем катаракту «с пелёнок». Было время, когда данная операция не предполагала имплантацию искусственного хрусталика – пациент носил всю жизнь очки с очень толстыми линзами. Затем стали использовать нескладные хрусталики, для чего требовался разрез 2 см, при этом пациент проводил в больнице до 2 недель, в течение которых ему делали уколы в глазки.

Сейчас операция длится до 30 минут, и уже на второй день пациента выписывают домой. Хрусталик вынимается через отверстие диаметром 2,4 мм, то есть в 10 раз меньше, анестезия проводится с помощью глазных капель, которые в дальнейшем также будут нужны в период восстановления. Пациенту не ставят уколы, не накладывают швы, он не чувствует боли и даже дискомфорта, так как мы используем не скальпель, а ультразвук. Эффективность данного метода лечения просто поражает, в большинстве случаев доходит до 100%-го восстановления зрения.

Операция по удалению катаракты длится до 30 минут, и уже на второй день пациента выписывают домой

- В современной хирургической офтальмологии широко используются монофокальные и мультифокальные хрусталики, оба типа складными, что означает, что мы можем «сложить» их, чтобы сделать минимальный разрез для имплантации. Первые из них более доступны по цене, но предполагают ношение очков: так что, либо пациент будет хорошо видеть на расстоянии и носить очки для чтения, либо наоборот. Например, швеи выбирают тип хрусталика, который обеспечивает хорошое зрение вблизи и очки, чтобы видеть удаленные объекты. Мультифокальные хрусталики дороже, потому что они избавляют вас от ношения очков навсегда. Они подбираются индивидуально и обеспечивают приемлемое зрение как удаленно, так и вблизи.

- Итак, мы обсудили необоснованные страхи перед болью и утомительным восстановлением. Как насчет симптомов катаракты? Большинство пожилых людей воспринимают снижение качества зрения как естественное явление, связанное со старением. Это стереотип?

- Для людей, носящих очки, вполне естественно между 40 и 60 годами сменить несколько пар. Но если после 60 лет возникает необходимость менять очки чаще, чем раз в год, это означает, что что-то не так. Точно так же должно вызвать беспокойство резкое улучшение зрения, поэтому «80-летняя бабушка, которая без очков вдевает нитку в иголку» не повод для радости. Если говорить о классических симптомах катаракты, то наиболее заметными из них являются: зрение в тумане, изменение цвета, ощущение взгляда через матовое стекло, в некоторых случаях катаракта проявляется раздвоением предметов. И даже если вас ничего не беспокоит, золотое правило в том, чтобы посещать офтальмолога как минимум один раз в год. Пожилые люди в городе более показательны в этом отношении, нежели жители регионов, которые, к сожалению, обращаются к офтальмологу, когда их уже привели за руку...

Чем раньше будет проведена операция по удалению катаракты, тем лучше будут результаты

- Я часто слышу фразу: «Эй, я пока еще немного вижу, приду, когда совсем не буду видеть». Это абсолютно неверный подход. Пациент не может знать, какое у него офтальмологическое заболевание. Катаракта - не самое серьезное заболевание, катаракта - это «умное» заболевание, которое лечится даже на поздних стадиях, удаление катаракты значительно улучшает качество зрения. Гораздо хитрее ведет себя глаукома, которая имеет схожие симптомы, но при этом заболевании потеря зрения необратима. Зрительный нерв атрофирован, и офтальмолог уже ничего не сможет сделать, кроме как приостановить развитие глаукомы. Вот почему ранняя диагностика очень важна.

- Вера Павловна, в конце нашего интервью: к чему Вы призываете читателей?

- Позаботьтесь о своем зрении и зрении близких! Для тех, у кого есть родители в возрасте или пожилые бабушки и дедушки, я бы порекомендовала настаивать на их регулярном профилактическом осмотре у офтальмолога и не ждать, пока ухудшится зрение, потому что раннее лечение всегда кудаэффективнее. А потенциальным пациентам желаю уделять больше внимания своему здоровью, обращаться за помощью к родным, не бояться обременять своих детей - удаление катаракты не приковывает вас к постели, вам не нужно круглосуточное наблюдение. Наоборот, это дает вам возможность вести самостоятельный образ жизни, передвигаться свободно без трости, без посторонней помощи, прожить полную жизнь.

Спасибо, Вера Павловна!

Ваше здоровье