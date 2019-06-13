Страхование жизни в Молдове не популярно - 6,69% от общей суммы начисленных премий

Сектор по-прежнему ориентируется на общее страхование, доля которого составляет 93,41%.

В сфере страхования Молдовы в 2018 г. продолжился рост, размер страховой премии на душу населения увеличился, - НКФР.

Как сообщила НКФР, в прошлом году по сравнению с 2017 г., в сегменте страхования на 5,3% выросли начисленные брутто-премии, составившие в целом 1 млрд 518,14 млн леев. В отчетном году страховые компании заплатили страховые выплаты и возмещения в размере 548,99 млн леев, что на 8,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Соотношение между страховыми выплатами и начисленными премиями составило 36,16%, что на 1,07 п.п. выше, чем в 2017 г.

В НКФР отметили, что рынок страхования характеризуется высоким уровнем концентрации: на 6 страховых компаний приходится более 70% совокупных премий. Сектор по-прежнему ориентируется на общее страхование, доля которого составляет 93,41%, в то время как на долю страхования жизни приходится 6,59% от общей суммы начисленных брутто-премий.

С другой стороны, автострахование занимает доминирующие позиции на рынке страхования, на его долю приходится почти 71% всех начисленных брутто-премий в общем страховании. В целом уровень охвата населения страхованием составил в 2018 г. 0,8%, и за последние 3 года этот показатель снизился на 0,23 п.п. (в 2016 г. – 1,03%). В то же время, размер страховой премии на душу населения составил 427,94 лея, что на 5,4% больше по сравнению с предыдущим годом (406,07 лея) и на 10,1% больше, чем в 2016 г. (388,71 лея).