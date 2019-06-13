Президент Додон под свои гарантии призвал чиновников массово переходить на сторону новой власти

За какие коврижки американцы дали демократам передышку и почему заявление главы государства о том, что меньшинство не должно управлять большинством, может стать решающим

На сегодняшний день в Молдове сложилась такая ситуация, что около 80 процентов жителей страны поддерживают правительство Майи Санду. Самое удивительное, что в их число почти наверняка входит абсолютное большинство чиновников государственных институтов, которым – пока еще – подчиняются «старому» кабинету министров во главе с Филипом. Пока они нерешительно топчутся на месте, боясь репрессий, но в четверг, 13 июня, Игорь Додон дал им гарантии того, никто не накажет их за признание нового легитимного правительства:

Президент Игорь Додон дает гарантии Фото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ

"Принимайте решения в каждом министерстве, ведомстве, агентстве о признании нового Правительства и публично заявите об этом. Даю гарантии, что никто не накажет вас за это!

Кроме того, обращаюсь к руководителям государственных учреждений, министерств и ведомств, к прокурорам и судьям, включая Конституционный суд: я знаю многих из вас лично и уверен, что среди вас есть достойные и честные люди. Лучше уйдите в отставку, не надо быть соучастниками узурпаторов!» - заявил президент

На этот час новую легитимную власть поддерживают наши ключевые внешние партнеры: Россия, Канада, страны Европы, Европейская комиссия, Совет Европы и другие. Очень большая надежда была на то, что посол США Дерек Хоган, прибывший в среду после консультаций в Молдову, официально примкнет к вышеупомянутой группе. Но по каким-то причинам этого не случилось – на встрече с президентом он отделался почти молчанием, что дало демократам надежду на реванш (в Америку тут же улетел «решать вопросы» экс-спикер парламента Канду) и время. Как бы это молчание не стало в итоге «дестабилизационным», как бы именно при молчаливом согласии-несогласии страну не охватили уличные беспорядки.

Решайтесь, господин Дерек Хоган, вы, кстати, тоже можете попасть под президентскую амнистию! Шутка, конечно, но лишь доля.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ