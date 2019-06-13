Нэстасе: "Соглашение с ПСРМ продлится до тех пор, пока страна не будет избавлена от мафии"

Лидер Партии „Платформа достоинство и правда”, министр внутренних дел в правительстве Санду Андрей Нэстасе говорит, что договоренность, которую Блок ACUM достиг с Партией социалистов, чтобы вместе управлять страной, „продлится до тех пор, пока страна не будет избавлена от мафии”. Об этом Андрей Нэстасе заявил в ходе передачи „În profunzime” на ProTV Chişinău, передает IPN.

„Они со своей партией, мы с нашей. Если мы создали коалицию, это не значит, что мы одна партия... Соглашение с ПСРМ продлится до тех пор, пока мы не избавимся от мафии. Если нам удастся освободить страну и государственные учреждения, мы сможем в один прекрасный день пойти на досрочные выборы и помериться реальными программами”, - заявил политик.

Что касается политического и институционального кризиса, в котором оказалось государство из-за того, что одно правительство было инвестировано, а другое еще не ушло, Андрей Нэстасе говорит, что „режим, который до сих пор находился у власти, ослабевает с каждым днем”. „С каждым днем мы укрепляемся, они ослабевают. Немного терпения, и вы увидите, как они все уйдут. Эта ситуация необратима. Эта ситуация закончится, и в обязательном порядке закончится победой этой страны”, - заявил Андрей Нэстасе.

В то же время лидер ППДП твердо отмечает, что досрочных выборов не будет. „Не будет досрочных выборов, пусть будет ясно. Не будет досрочных выборов, потому что досрочные выборы по системе, которую хочет Плахотнюк с этим террором, не принесут ничего хорошего стране. На данный момент существует законно созданная, законно созданная власть, поэтому пусть не надеются”, - заявил лидер ППДП.

В то же время Андрей Нэстасе напомнил и план федерализации Республики Молдова, о котором говорил глава государства Игорь Додон с руководством Демократической партии. По его словам, Блок ACUM является гарантом того, что этого не произойдет.

„Никто не посмеет и не сможет пройти через Блок ACUM с точки зрения статуса унитарного государства Республики Молдова. Им не удастся. „Зелеными человечками” нас пугали каждый раз, когда мы проводили протест против коррупции, нищеты, унижения, несчастья, которым подвергалась эта страна”, - отметил политик.