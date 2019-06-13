Додон: Никакой федерализации

Президент Игорь Додон заявил, что не будет никакой федерализации Республики Молдова. По его словам, это нереально. Заявления были сделаны в ходе передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Moldova 1. Глава государства говорит, что это не решается политиками, а народом.

Президент сделал это уточнение в контексте того, что в публичном пространстве появилось несколько видеозаписей с переговорами между Игорем Додоном и председателем ДПМ Владимиром Плахотнюком. В видеозаписи глава государства договаривается о заключении соглашения между социалистами и демократами и одним из пунктов предлагает федерализацию Республики Молдова.

Игорь Додон настаивает на том, что многие кадры, появившиеся в публичном пространстве, сфальсифицированы. "Я знал, что они снимают нас, я знаю, с кем я имею дело. Я прекрасно знаю, что Плахотнюк способен на такие вещи", - заявил глава государства. Президент отмечает, что нарушил бы закон, если бы подписал какие-то соглашения или законы касателно федерализации.

По мнению главы государства, публикация видеозаписей преследовала цель произвести впечатление на Соединенные Штаты и предотвратить создание коалиции ПСРМ-ACUM. Игорь Додон утверждает, что идея федерализации принадлежит на самом деле лидеру ДПМ Владимиру Плахотнюку.