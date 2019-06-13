Меньшинство не должно управлять большинством, - Игорь Додон

Социологический опрос показал, что большая часть населения Молдовы поддерживает правительство Майи Санду.

В связи с этим глава государства Игорь Додон опубликовал на своей странице в Facebook обращение к жителям республики, в котором подчеркивает, что меньшинство не может управлять большинством.

- Внутри нашей страны и за ее пределами демонстрируется поддержка нового легитимного Парламента и Правительства, которые представляют интересы подавляющего большинства наших сограждан.

Интернет-сообщество нашей страны почти единогласно выступает в поддержку Правительства Майи Санду (см. ссылку и фото). Знаю, что 80% государственных служащих тоже выступают на стороне новой власти, но их руководители боятся репрессий со стороны старой власти, у которой уже нет никаких шансов удержаться.

Демократическая партия и ее представители более не вправе называть себя властью. Трехлетнее разрушительное управление нашей страной демократами подошло к концу! Республика Молдова больше не будет такой, какой она была до 8 июня 2019 года, - написал Игорь Додон.

Президент выразил уверенность, что население не позволит ДПМ и далее править страной.

- Новую легитимную власть поддерживают наши ключевые внешние партнеры: Россия, Канада, страны Европы, Европейская комиссия, Совет Европы и другие. В таких условиях единственным правильным решением будет мирная передача власти новому легитимному Парламенту и Правительству.

В связи с этим обращаюсь ко всем государственным служащим, сотрудникам силовых ведомств, военнослужащим: вы можете стать основным элементом, который запустит процесс мирной передачи власти, вы можете уберечь страну от дестабилизации!

Принимайте решения в каждом министерстве, ведомстве, агентстве о признании нового Правительства и публично заявите об этом. Даю гарантии, что никто не накажет вас за это! - пообещал глава государства.

Игорь Додон также обратился к руководителям государственных учреждений, министерств и ведомств, к прокурорам и судьям, включая Конституционный суд и выразил уверенность, что среди них есть достойные и честные люди, которые могут уйти в отставку, но не быть соучастниками происходящего.