Канду как «голубь мира»: с каким посланием он полетел в Вашингтон

Пересмотр сложившегося формата военно-технического сотрудничества, естественно, противоречит американским интересам в регионе. По всей видимости, именно эту мысль и пытается донести до американского истеблишмента олигарх Плахотнюк через своего бизнес-партнера Порошенко и «голубя мира» Андриана Канду.

Один из лидеров ДПМ Андриан Канду неожиданно вылетел в Вашингтон с неофициальным визитом. Цели поездки более чем очевидна: демократы пытаются сохранить власть при посредничестве влиятельных американских бизнесменов, политиков и дипломатов.

Первыми обратили внимание на поездку Канду в Вашингтон авторы набирающих популярность телеграмм-каналов. Так, авторы «Молдавского вагона» пишут: «Помимо переноса молдавского посольства в Иерусалим, передачи бывшего республиканского стадиона есть еще что предположить США…». Блогеры предположили, что поездка Канду как-то связана с активными консультациями молдавских политиков с послом США Дереком Хоганом, визитом «главного украинца по Молдове» Виктора Крыжановского в Кишинев, неожиданной встречей экс-президента Украины Петра Порошенко с руководителем ЦРУ Дэвидом Петреусом и отдельными представителями американского военного командования.

Действительно, в последнее время трехстороннее сотрудничество оборонных ведомств США, Молдовы и Украины активно набирает обороты. Американские военнослужащие нарастили свое военное присутствие на территории бывших советских республик, Киев и Кишинев систематическим направляют своих солдат и офицеров в военные миссии Пентагона, а склады национальных армий пополняются образцами оружия и техники стран НАТО. Пересмотр сложившегося формата военно-технического сотрудничества, естественно, противоречит американским интересам в регионе. По всей видимости, именно эту мысль и пытается донести до американского истеблишмента олигарх Плахотнюк через своего бизнес-партнера Порошенко и «голубя мира» Канду.

Тем не менее, ситуация несколько сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Кроме размещения своих военных представителей в непосредственной близости от границ России американские военные и дипломаты в отношениях с молдавскими коллегами, возможно, преследуют и личные корыстные интересы.

В начале года журналисты нескольких изданий Молдовы обратили внимание на повышенный интерес посла США Дерека Дж. Хогана к складу национальной армии во Флорештах. Сообщалось, что американский дипломат разработал настоящий startup по продаже советских боеприпасов с молдавского арсенала для нужд ВСУ. Учитывая повальную коррупцию в украинской армии (что признается и официальным Киевом), посреднический процент, который могут получить заокеанские представители, интересен даже вполне себе состоятельным сотрудникам спецслужб и дипломатических ведомств Вашингтона.

В потребность ВСУ в советских образцах вооружения легко поверить. На фоне непрекращающейся распродажи боеприпасов для нужд воюющих группировок на Ближнем Востоке и в Африке, регулярных пожаров на арсеналах боевые действия на Донбассе очень быстро истощили запасы оружия и техники украинцев. Поставки же США носят единичный характер и не влияют существенным образом на обороноспособность воюющего государства с сорокамиллионным населением.

Таким образом, продажа Молдовой вооружения могла бы сыграть на руку всем участникам сделки: американцы заработали бы свой посреднический процент, молдавские генералы получили бы определенные дивиденды, а в подразделения ВСУ начали бы поступать снаряды для стрелкового оружия и реактивных систем залпового огня.

Однако «сделка века», которая могла бы принести политические очки Плахотнюку, по всей видимости, срывается – нож в спину молдавскому олигарху вставили ближайшие союзники из Вильнюса и Киева. Стало известно, что самолет украинских ВВС вывез из Литвы почти миллион единиц различных боеприпасов на сумму, превышающую несколько сотен тысяч долларов. Таким образом, ВСУ явно израсходовали бюджетные лимиты на приобретение вооружения - по крайне мере, на ближайшее время.

Впрочем, в ближайшие несколько месяцев боеприпасы из Флорешт все же могут попасть на Украину. Для этого минобороны РМ должно принять участие в тендере на закупку боеприпасов для российского стрелкового оружия, который объявил Пентагон в конце мая. Согласно проекту контракта, различные боеприпасы требуются для автомата Калашникова калибров 5,45 и 7,62 миллиметра, пистолетов ТТ и Макарова, снайперской винтовки Драгунова и пулеметов ПКМ, ПКТ, ДШК и ЯкБ. Но в этом случае все соглашения будут заключаться явно не в ближайшие три дня, которые должны стать решающими для режима Плахотнюка. Вот и получается, что визит Канду в Вашингтон заранее обречен на провал.

В заключение стоит отметить интересный момент: поставки вооружения из Вильнюса были инициированы уже бывшим литовским президентом Далей Грибаускайте, которая, по мнению, пользователей социальных сетей стран балтийского региона, положит эти несколько сот тысяч долларов себе в карман в качестве благодарности за службу…

Также нельзя не обратить внимание и на события на Украине, граждане которой голосовали за «слугу народа Голобородько», а получили агрессивно настроенного ставленника олигарха Коломойского. Обещания прекратить войну на Донбассе разнятся с реальными действиями главы украинского государства: интенсивная закупка вооружения и техники, создание новых подразделений для проведения операции на юго-востоке страны, обострение ситуации в зоне соприкосновения… Вчера стало известно о формировании 12-го отдельного танкового батальона в составе оперативного командования «Север», военнослужащие которого с одной стороны усилят ВСУ, а с другой - осложнят и без того непростую ситуацию в стране.

Александр МЕДВЕДЕВ