Блок ACUM поддержит народный марш, который организуют социалисты

Шествие начнётся в 11 часов утра.

И Майя Санду, и Андрей Нэстасе примут участие в народном марше, который организуют социалисты в воскресенье, начиная с 11 часов утра. Они призвали и своих сторонников присоединиться к шествию.

- Выйдем все на великий народный марш. Это марш народа, потому что люди хотят чего-то другого: свободы, безопасности, благосостояния, подлинного правопорядка и подлинной демократии. Он хочет знать, что здесь, дома, наши корни и что все наши близкие, уехавшие за границу, могут вернуться домой. От мала до велика, с достоинством, уверенностью и радостью победы, мы встретимся в воскресенье утром на ПВНС, - заявил Нэстасе, слова которого приводит noi.md.

Аналогичное сообщение разместила и Санду - новый премьер-министр Молдовы:

- Приезжайте со всех уголков страны на марш народа, победившего ненависть, страх и диктатуру. Благодаря вам диктатор пал. Благодаря вашей стойкости, мужеству и голосу мы можем сказать, что Плахотнюк потерпел поражение. Узурпатор отказывается уважать волю народа и хочет повергнуть страну в хаос. Плахотнюк игнорирует рекомендации международных партнеров. Один человек готов пожертвовать целой страной, чтобы спасти свое имущество, - заявила Санду, которая одновременно призвала полицейских обеспечить гражданам безопасность в свете практически неизбежных провокаций от бывшей власти:

- Будьте бдительны. Бывший режим сделает все возможное, чтобы помешать вам. Они остановят общественный транспорт. Приезжайте заранее, днем раньше, переночуйте у своих родственников. Подвезите на своих машинах тех, кто хотят приехать на марш. Если они остановят машины, мы придем пешком. Любая провокация и акт насилия будут на совести режима. Мы обращаемся к полицейским. Просим вам, соблюдайте общественный порядок и постарайтесь, чтобы ни один гражданин не пострадал, - добавила Санду.