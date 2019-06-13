13 Июня 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Блок ACUM поддержит народный марш, который организуют социалисты
13.06.2019

Шествие начнётся в 11 часов утра.

И Майя Санду, и Андрей Нэстасе примут участие в народном марше, который организуют социалисты в воскресенье, начиная с 11 часов утра. Они призвали и своих сторонников присоединиться к шествию.

- Выйдем все на великий народный марш. Это марш народа, потому что люди хотят чего-то другого: свободы, безопасности, благосостояния, подлинного правопорядка и подлинной демократии. Он хочет знать, что здесь, дома, наши корни и что все наши близкие, уехавшие за границу, могут вернуться домой. От мала до велика, с достоинством, уверенностью и радостью победы, мы встретимся в воскресенье утром на ПВНС, - заявил Нэстасе, слова которого приводит noi.md.

Аналогичное сообщение разместила и Санду - новый премьер-министр Молдовы:

- Приезжайте со всех уголков страны на марш народа, победившего ненависть, страх и диктатуру. Благодаря вам диктатор пал. Благодаря вашей стойкости, мужеству и голосу мы можем сказать, что Плахотнюк потерпел поражение. Узурпатор отказывается уважать волю народа и хочет повергнуть страну в хаос. Плахотнюк игнорирует рекомендации международных партнеров. Один человек готов пожертвовать целой страной, чтобы спасти свое имущество, - заявила Санду, которая одновременно призвала полицейских обеспечить гражданам безопасность в свете практически неизбежных провокаций от бывшей власти:

- Будьте бдительны. Бывший режим сделает все возможное, чтобы помешать вам. Они остановят общественный транспорт. Приезжайте заранее, днем раньше, переночуйте у своих родственников. Подвезите на своих машинах тех, кто хотят приехать на марш. Если они остановят машины, мы придем пешком. Любая провокация и акт насилия будут на совести режима. Мы обращаемся к полицейским. Просим вам, соблюдайте общественный порядок и постарайтесь, чтобы ни один гражданин не пострадал, - добавила Санду.


 
Количество просмотров:
120
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.