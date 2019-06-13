«Не позорьте нас». Снегур и Лучинский поддержали Додона и коалицию ПСРМ с ACUM

Бывшие президенты Молдовы Мирча Снегур и Петр Лучинский поддержали нынешнего главу государства Игоря Додона и отметили законность коалиции Партии социалистов (ПСРМ) и блока ACUM.

В письме, которое Додон опубликовал 13 июня на своей странице в Facebook, экс-президенты призвали стороны конфликта начать диалог, «чтобы найти правду».

Снегур и Лучинский напомнили, что во время президентства одного из них тоже пришлось распустить парламент. «Но тогда конституционный суд не обязывал президента сделать это в определенный день и час. Наоборот, ссылаясь на Конституцию, КС дал президенту время подумать, обсудить, оставил пространство для маневра. Главная цель партий и госструктур — сохранить мир», — подчеркнули президенты.

Также бывшие главы государства призвали все политические силы и госструктуры прислушаться к мнению зарубежных партнеров. «Без их помощи наши возможности ограничены. Нужно ценить их советы и поддержку», — подчеркивается в письме.

В завершение экс-президенты призвали депутатов парламента и все партии «начать переговоры». «Не позорьте себя, нас, страну. Оставьте эти большевистские баррикады, диалог — это ваш хлеб, разговаривайте», — призвали Снегур и Лучинский.

“Я благодарю экс-президентов Республики Молдова Мирчу Снегура и Петру Лучинского за позицию, высказанную в поддержку действий Президента Республики Молдова и настойчивое стремление к мирному урегулированию политического кризиса на основе опыта, накопленного за эти годы”, – написал Додон.

Vadim Sestopalov