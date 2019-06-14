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«У меня нет позиции», ответил бывший президент Тимофте на вопрос о том, что он думает о нынешней политической ситуации
14.06.2019

Позиции нет, а вот поза - была!

Бывший президент Николае Тимофти, при котором режим ДПМ достиг своего пика, не горит желанием общаться с журналистами. Он и раньше не особо их жаловал, а сейчас и вовсе дал понять, что "обижен". После того, как своё видение ситуации изложили Снегур и Лучинский (они поддержали новую власть), журналисты поинтересовались и мнением Тимофте. Его ответ ничуть не удивил:

- Не могу говорить, я ухожу, я спешу. Да и вообще, я давно не общаюсь с журналистами. Вы надоели мне. Вы критиковали меня, вы осуждали меня. Сейчас у меня нет никаких функций, обязательств. Какая у меня может быть позиция? Нет у меня позиции, - заявил экс-президент, слова которого приводит ZdG.


 
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