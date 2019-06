Переворот в Тирасполе

Близкие Пентагону американские эксперты включили в план антироссийских действий позорное изгнание Москвы из Приднестровья. Но кто будет для США таскать каштаны из огня?

Интересы населения Молдовы приносятся в жертву

Молдавский политический класс и граждане получили новое доказательство того, что страна идет в неверном направлении. Подписав в рамках Восточного партнерства соглашение с ЕС и начав активно сотрудничать в области безопасности с НАТО, Молдова стала частью геополитики и территорией, где интересы населения приносятся в жертву, а доминируют цели и задачи внешних сил.

Ядерный удар по России из Румынии?

В мировой политике начались тектонические движения, связанные с перераспределением влияния в военной сфере и безопасности, перестройкой в торговле, экономике и финансах, миграцией, борьбой за ресурсы и т.д.. Мы наблюдаем противостояние и конфликты интересов между США и Китаем, США и Россией и даже бывшими партнерами: США и странами ЕС, США и Турцией. Однако наибольшую озабоченность вызывает рост напряжения в военной сфере.

На севере Европы под руководством Великобритании проходят долгосрочные учения «Защитник Балтики». В маневрах в Балтийском море участвуют также военные суда Дании, Нидерландов и Норвегии. В кульминационный момент общий контингент составит 3800 военнослужащих и 20 кораблей. Как говорят организаторы, цель учений – послать Москве ясный сигнал и продемонстрировать готовность Лондона и союзников защищать Балтийское море и страны региона в случае военного кризиса.

Обращает на себя внимание и повышенная активность в зоне Черного моря. Пентагон модернизирует систему ПРО в Румынии, туда направлены два эсминца, оснащенные боевой системой AEGIS и управляемыми ракетами. Планируется размещение американской системы ПРО THAAD. Таким образом, в нарушение соглашения о ядерных силах средней дальности между РФ и США, в Румынии появятся ракеты «Томагавк», которые могут быть использованы для нанесения ударов по военным объектам России. Они также предполагают оснащение ядерными боеголовками. По мнению аналитиков, эти приготовления указывают на смену стратегии Вашингтона и демонстрируют готовность нанести первыми ядерный удар. Разумеется, цель действий - запугивание Москвы.

Тревожные времена

Кроме того, специалисты отмечают масштабные перемещения военной техники, как в Европе, так и в России. В настоящее время даже задействован единственный cамолет радиотехнического обеспечения WC-135W Constant Phoenix. Воздушное судно служит для американских ВВС в качестве авиационной платформы, обеспечивающей обнаружение и идентификацию загрязнений, вызванных испытаниями ядерного оружия.

На днях глава военной разведки США Роберт Эшли заявил, что Москва, «вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания». Глава российской дипломатии Сергей Лавров опроверг эти утверждения и назвал их «бредовыми домыслами».

Как известно, до этого США вышли в одностороннем порядке из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а в 2021 году формально истекает срок действия договора СНВ-3. Как следствие идущего процесса, система контроля над вооружениями и стратегической стабильности будет похоронена.

«Планировщики войн» рассматривают вариант переворота в Приднестровье

И вот на этом неспокойном фоне становится известно о выходе специального доклада американской корпорации RAND - Overextending and Unbalancing Russia. Assessing the Impact of Cost-Imposing Options («Слишком большая и несбалансированная Россия. Оценка влияния затратных вариантов»).

RAND является одним из главных аналитических центров Пентагона и разведслужб США. Его также называют «планировщиком войн». В документе, представляющем собой свод практических рекомендаций по борьбе с Россией, в качестве одного из предложений продвигается и оценивается идея, непосредственно касающаяся населения Молдовы и региона. Речь идет об организации в Приднестровье переворота и изгнании оттуда российских войск.

По мысли аналитиков, это сильно ударит по престижу России. Однако, в случае удачи это может «сэкономить деньги для Москвы и, вполне возможно, наложит дополнительные расходы на США и их союзников».

Почему появление Приднестровья в докладе RAND требует осмысления?

Появление «болевой точки» Молдовы в докладе «мозгового треста» США, работающего на Пентагон и разведку, не может не вызвать беспокойства у граждан нашей страны и требует определенного осмысления. Не стоит недооценивать такие вещи.

В 2017 году корпорация RAND представила исследование "Война с Китаем: размышления о немыслимом". Несмотря на то, что долгое время США и Китай были важнейшими торговыми партнерами в мире, а их экономики взаимозависимыми, аналитики прогнозировали конфликт и обострение отношений между Пекином и Вашингтоном. США не заинтересованы в дальнейшем росте экономики, финансовой мощи и в торговом лидерстве Китая, укреплении военного потенциала Поднебесной. Разумеется, США не могут допустить усиления влияния Китая на все мировые процессы. И на данном этапе мы видим, как две страны ведут глобальную торговую войну, дополненную информационным противостоянием, борьбой в области высоких технологий, кибератаками, финансовым соперничеством доллара и юаня. О том, что будет происходить далее, гадать не нужно. Достаточно внимательно изучить аналитику и прогноз американской «фабрики мысли». Вот почему нам стоит обратить серьезное внимание на появление темы Приднестровья в докладе RAND.

США используют Молдову в гибридной войне с Россией

Россия сегодня бросает вызов США в любой части мира, включая зону особых интересов Вашингтона в Южной Америке. Москва развивает уникальные виды вооружений, способные почти моментально превратить США в руины, объявила о политике «дедолларизации», отказалась от огромного массива американских гособлигаций и рекордными темпами накапливает золото. Все это требует от страны, претендующей на глобальное лидерство, ответа. Рекомендации о том, как остановить экспансию России, использовать ее уязвимости, и представлены в докладе RAND, где упоминается «болевая точка» Молдовы.

Весь комплекс мер, призванных подавить Россию, охватывает четыре важных области (экономику, геополитику, идеологию и информационную войну, военные меры).

Первый блок – экономический. Поскольку он затрагивает сферу энергетики и газовых поставок в Европу, безусловно, касается и нашей страны. Проекты соединения газотранспортных и энергетических систем Молдовы и Румынии, находящиеся в фазе финансирования и осуществления, являются частью общей стратегии сдерживания и «укрощения» России.

Однако, всплывает тема Приднестровья в геополитическом блоке. Весьма важном для гибридной войны, которую Вашингтон ведет с Москвой.

Молдова в сценариях ослабления России

В том, что рекомендации являются мерами в рамках гибридной войны, сомневаться не приходится. Авторы доклада – опытные дипломаты, кадровые разведчики, эксперты в области безопасности, военные аналитики. В предисловии они сами говорят, что их «работа основана на концепции долгосрочной стратегической конкуренции, подготовленной во время "холодной войны"». Некоторые из идей возникли в RAND.

Сегодняшняя "гибридная война" является все той же "холодной войной", но обогащенной современными технологиями и коммуникационными возможностями, возникшими благодаря широкому распространению Интернета, социальных сетей и мобильной связи.

В блоке геополитических мер предусмотрены сценарии действий, ведущие к ослаблению России и использующие прокси-территории. В пяти вариантах из шести речь идет о бывших советских республиках, в том числе о Южном Кавказе и Центральной Азии, Украине, Белоруссии, Молдове.

Конечно, главное место уделяется Украине. По многим причинам она - главное место приложения усилий для США, так как является для Москвы самой уязвимой точкой. И поставки вооружений Украине, а также оказание другой военной помощи, сотрудничество в области безопасности, в киберсетях, информации, поддержка прозападных НПО – очень чувствительные инструменты в достижении целей, поставленных Вашингтоном.

Однако огромное влияние и контроль области безопасности в соседней Украине открывают для США и такую опцию как «переворот в Приднестровье, изгнание российских войск и удар по имиджу Москвы».

Опция «переворот в Приднестровье» уже в работе

Очень важная ремарка. Будет неверным рассматривать рекомендацию RAND по действиям в Приднестровье как цель, имеющую отношение к будущему. Украина, Белоруссия, Грузия, Армения и Молдова являются странами Восточного партнерства. Это долгосрочная стратегия, и она реализуется с разным успехом на протяжении более 10 лет. То же самое относится к Приднестровью как таковому. Идеи вывода российских военных и вооружений из региона, сворачивания миротворческой операции муссируются в информационном пространстве, экспертном сообществе и на дипломатических площадках тоже давно.

Конечно, сильно перекликаются с предложением организовать в Приднестровье «переворот» и события в Грузии, завершившиеся нападением на Южную Осетию, гибелью российских миротворцев и последующим разгромом группировки грузинских военных Россией. И тогда были обнаружены следы участия США в подготовке военных, помощь вооружением, а также схемы поставок танков и другой техники, прошедшей модернизацию, Украиной. В конце концов, стало известно, что по указанию США президент Ющенко буквально снимал с боевого дежурства технические средства и вооружения и направлял в Грузию. Пренебрегая при этом боеготовностью и безопасностью своей страны.

Другими словами, если политическое и военное руководство, разведслужбы США, взвесив все риски, примут решение действовать, то обострения ситуации в Приднестровье не избежать. Поэтому к опции «переворот в Приднестровье» следует относиться не только как к документу, который просто лежит на столе, а как к плану, который находится в работе.

Свидетельства есть

Есть ли у нас какие-либо свидетельства, подтверждающие данный вывод?

Давайте вспомним, например, что в июле 2014 года сенат США единогласно принял резолюцию SR-500, в которой потребовал вывода российских военных и вооружений из Приднестровья. В феврале 2018 году конгрессмены Д.Прайс и П.Олсон вновь представили резолюцию с призывом вывести миротворческий контингент из Приднестровья.

Ну, а кто надавил на президента Молдовы Воронина и помешал подписанию в 2003 году меморандума Козака? По одной из основных версий это был посол США. А главная причина - сохранение российского военного присутствия в переходный период. Также хорошо известно, что позже неожиданно ставшие на позиции Запада молдавские коммунисты приняли обращение парламента «Об условиях демилитаризации Приднестровского региона». Документ содержал требование максимально быстро вывести с левого берега российских военных. И даже указывались сроки – до 31 декабря 2005 года. Разумеется, этот тезис был частью официальной позиции Кишинева во время правления евроинтеграторов. Не раз руководители Молдовы говорили о выводе российских военных и с трибуны ООН.

«Эксперты» требуют радикальных мер

В 2017 году молдавские эксперты (В.Андриевский, О.Нантой и др.) подготовили план принуждения Тирасполя к реинтеграции. По отношению к Приднестровью предлагалось принять ряд радикальных мер давления, превратив регион в своеобразное гетто. Стратегия «удушения» предполагала и отказ Молдовы от нейтралитета, а также создание «регионального оборонного союза Польши, Украины, Молдовы и Румынии». Безусловно, жесткие требования предъявлялись и России. Она должна была прекратить поддержку Тирасполя и вывести свои войска и вооружения.

Ситуацию в Приднестровье постоянно анализируют и выступают с политическими заявлениями эксперты ассоциации Promo-LEX, существующей на западные гранты.

В последнем их обращении говорится, что РФ не выполняет свои обязательства по обеспечению безопасности, а миссия миротворцев неэффективна. В качестве аргумента не были приведены данные о числе военных инцидентов между сторонами конфликта и погибших (их просто не было), а случай на КПП в 2005 году когда сотрудников НПО задержали на несколько часов из-за того, что они нарушили предписания, действующие в зоне безопасности.

Не терять бдительность

Но есть ли что-то более серьезное? Конечно. В феврале 2016 года в Кишинев без приглашения официальных лиц неожиданно прибыла группа из 17 американских адмиралов и генералов. Этот факт говорит, что Вашингтон всерьез рассматривает наш регион как одну из площадок большого театра военных действий против России.

В ноябре 2018 года в Одессе начальники штабов Украины и Молдовы рассматривали военное взаимодействие на случай обострения ситуации в Приднестровье. Есть и другие свидетельства, указывающие на существование «закулисного» плана.

Обострение может произойти, например, во время попытки «переворота». В случае неудачи, как в 2008 году, когда Грузия напала на Южную Осетию, те, кто планируют провокацию, могут опять выйти сухими из воды. Но те, кто станут для США таскать каштаны из огня, пострадают. Это относится и к мирным гражданам. Потому что часть населения утратила бдительность и поддерживает политиков, которые ради американского «зонтика» и власти готовы «разморозить» приднестровский конфликт и вновь направить брата на брата.

Сергей ТКАЧ