Молчание госдепа

Вот уже почти неделю работает вновь избранное руководство Молдовы. Сформированы новые составы государственных органов управления. Образовано парламентское большинство, которое одобрило и утвердило рабочие структуры высшего законодательного органа – руководство и постоянные комиссии. Избран состав парламентской делегации в ПАСЕ.

Парламент работает, положено начало процессу «деолигархизации», депутаты приступили к рассмотрению ключевых законодательных инициатив. Так, принятие в первом чтении закона о возвращении к пропорциональной системе голосования делает практически невозможным возвращение Демократической партии к власти. Команда Плахотнюка в случае проведения выборов по этой схеме может претендовать не более чем на 10-13 депутатских мандатов. Окончательный вариант проекта будет отвечать всем требованиям Венецианской комиссии, Европейского союза и интересам молдавских граждан. Началась работа по расследованию обстоятельств кражи века: правительство и парламент намерены запросить напрямую у компании «Kroll» подробности проведенного расследования банковского мошенничества.

Готовится серьезная чистка структур власти от путчистов. Депутаты намерены ужесточить наказание за узурпацию власти вплоть до пожизненного заключения.

Гражданское общество выступает в поддержку легитимно избранной новой власти. Всё больше руководителей районных администраций открыто заявляют о её признании. Десятки авторитетных неправительственных организаций осудили действия Конституционного суда РМ и призвали судей отказаться от незаконных решений.

Положено начало переходу на сторону новой власти сотрудников силовых ведомств, которые публично выражают поддержку парламенту и правительству Майи Санду, осуждая действия хунты.

На стороне парламентского большинства и кабинета министра Майи Санду и международное сообщество. Россия, Франция, Германия, Великобритания, Польша, Швеция – все эти страны выразили четкую позицию практически незамедлительно. Крупнейшая фракция Европарламента - Европейская народная партия - поддержала действия ПСРМ и ACUM, призвав к мирной передаче власти руководителей уходящего режима. ЕНП подчеркнула в своем заявлении, что новая власть «не только легитимна, но и является отражением воли граждан Молдовы, к чему необходимо относиться с уважением». Мало кто сомневается в РМ, что Венецианская комиссия в своем заключении осудит решения подконтрольного хунте Плахотнюка Конституционного суда.

Вместе с тем до сих пор не ясна позиция США по ситуации в нашей республике. Госдепартамент высказался сдержанно и очень абстрактно. В официальном заявлении внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов говорится о том, что выборы 24 февраля были конкурентными и выражают волю народа, что политический класс должен уважать волеизъявление граждан. Госдепартамент призвал все стороны «проявить сдержанность и договориться о пути продвижения вперед посредством политического диалога». Однако все это абсолютно не раскрывает отношения Вашингтона к ситуации, связанной с узурпацией власти командой Плахотнюка.

США все еще четко не обозначили свое отношение в сложившейся ситуации. Кого Вашингтон считает представителем легитимной власти в Молдове? Не ясно, кого поддерживают. Опять двойные стандарты?

И это тогда, когда точка невозврата для олигархической хунты вот уже несколько дней как пройдена, а главный кукловод похож на утопающего, пытающегося ухватиться за соломинку (уж не в Вашингтоне ли, куда поехал экс-спикер Андриан Канду?)

Жалкие потуги путчистов в виде передачи земельного участка под новое здание посольства США или планы переноса посольства Молдовы в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, в надежде на благосклонность американцев, воспринимаются как попытки бьющегося в агонии больного перед смертью, протянуть ещё немного….

Но США хранят молчание. Что означает этот режим ожидания? Ведь по сути это либо тихая поддержка теряющей власть банды Плахотнюка, либо растерянность, неспособность оценить происходящее, внутренний ступор.

Многие считают, что американцы способны положить конец преступной олигархии в Молдавии. Так ли это - покажет время.

Михаил БОРОДИНСКИЙ