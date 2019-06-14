Бесплатно? Только на словах

Большая часть центров семейного врача и центров здоровья понятия не имеет о наших правах на бесплатные услуги

Национальная компания медицинского страхования 3 июня сообщила в пресс-релизе о выходе серии видеороликов, цель которых - проинформировать граждан о возможности бесплатных профилактических осмотров.

НКМС уверяет, что даже если вы не застрахованы, - все равно можете зарегистрироваться у семейного врача и после пройти ряд бесплатных исследований, которые она вам организует. Также сообщается, что перечисленные профилактические осмотры доступны всем независимо от статуса – как застрахованным, так и незастрахованным.

«МВ» обратились в кишиневские центры семейных врачей и центры здоровья пригородов муниципия с целью выяснить, может ли незастрахованный гражданин получить бесплатную консультацию семейного врача и профилактические услуги.

Оказалось, что такое возможно, если вы жете в зоне обслуживания центров семейного врача №4, 7 и 11, а также центров здоровья Колоницы, Дурлешт, Бубуечь, Сынжеры, Гидигича, Трушен, Ставчен. Семейный врач вас примет бесплатно. А вот обследования и консультации у специалистов в этих центрах будут платными, пока не будет активирован ваш полис.

Совершенно другая картина в остальных центрах семейного врача и центрах здоровья в пригородах муниципия.

В центрах семейного врача №1 и 6 сообщили, что незастрахованный гражданин может получить бесплатную консультацию семейного врача, проверить глазное давление, но за исследование, например, уровня холестерина и другие анализы нужно уже платить. Но ведь НКМС сообщает, что все каждый год могут проходить исследование уровня холестерина и сахара в крови для выявления диабета и артериальной гипертензии! Кому же верить?

В центрах семейного врача №3, 5,12 и центрах здоровья Гратиешть и Криково нам сообщили, что незастрахованное лицо может написать заявление и получить консультацию семейного врача – будет ли она платная, знает только врач. В криковском центре вообще заявили, что ответят на вопрос об оплате «потом»! В центре №9 также заявили: то, будет ли консультация платная, зависит от конкретного семейного врача.

И все это не совпадает с информацией НКМС.

О том, что незастрахованному гражданину нужно обязательно платить за консультацию семейного врача по месту жительства, так как у него нет полиса, нам прямо сообщили в центре №2 и 8, в центрах здоровья Вадул-луй-Водэ и Будешть. Это непонятно!

Собранная нами информация показала: медицинский персонал абсолютно ничего не знает о правах пациентов, которые пропагандирует НКМС.

Напоминаем: согласно информации в видеороликах НКМС, которые будут транслироваться на ее сайте, странице в соцсети Facebook, на панно в поликлиниках, лица старше 18 лет имеют право один раз в год обратиться к семейному врачу с целью измерить артериальное давление, рост, вес, окружность талии, обследовать кожу, полость рта, лимфатические узлы, щитовидную железу, молочные железы.

Граждане старше 40 лет раз в два года могут проверить глазное давление для раннего выявления глаукомы. Кроме того, эти лица каждый год могут проходить исследование уровня холестерина и сахара в крови для выявления диабета и артериальной гипертензии.

Граждане из группы риска и лица с определенными симптомами могут пройти рентгенографию грудной клетки. Также при определенных симптомах они могут сделать бесплатный анализ мокроты на выявление туберкулеза.

Граждане из группы риска могут ежегодно проверять реакцию на посев для выявления заболеваний, передающихся половым путем. Что это за группы риска?

Чтобы предотвратить колоректальный рак, граждане в возрасте 45-70 лет и лица из группы риска один раз в два года могут проходить исследование анализа кала на скрытую кровь - гемокульт-тест. В случае положительного результата могут пройти колоноскопию.

Кроме того, женщины в возрасте от 25 до 61 года могут проходить раз в три года цитологический тест по Папаниколау для раннего выявления рака шейки матки.

Как быть гражданину, который знает о своих правах, а врач – нет? Думать, что все ролики, на которые НКМС потратила наши деньги, - чистая фантастика?

После того, как принесло присягу новое правительство, председатель НКМС Тамара Андрушка была уволена. Сейчас ее функции выполняют заместители. Не хотят ли они разобраться с этой странной историей? Зачем заказывать ролики о правах пациентов, если в поликлиниках никому ничего не известно ни о каких бесплатных услугах?

Марина ТИМОТИНА