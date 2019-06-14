Как магистры КС спровоцировали государственный переворот

Перспектива досрочных парламентских выборов в конце прошлой недели приближалась к стопроцентной отметке. Однако на последней стометровке удалось преодолеть угрозу роспуска парламента и досрочных выборов: социалисты договорились с блоком ACUM выступить вместе против Демпартии. 8 июня спикером парламента была избрана лидер ПСРМ Зинаида Гречаный, в тот же день было сформировано правительство во главе с премьерjм Майей Санду. Новые министры в присутствии президента и зарубежных дипломатов присягнули народу.

Но Демпартия объявила войну новой власти. «Плечо» подставили магистры КС. В Конституционный суд обратились депутаты-демократы Серджиу Сырбу и Владимир Чеботарь с требованием аннулировать решение парламента о назначении спикера и премьер-министра. Судьи в течение пяти минут рассмотрели обращение и удовлетворили, постановив в пятый раз отстранить Игоря Додона от обязанностей президента и временно передать его функции и.о. премьера Павлу Филипу. Тот, в свою очередь, подписал указ о роспуске парламента и назначил на 6 сентября досрочные выборы в высший законодательный орган.

Трое бывших судей КС подвергли критике эти решения. Виктор Пушкаш, Мирча Юга и Николай Осмокеску сообщили, что КС действовал по указке ДПМ.

Виктор Пушкаш отметил, что не решения КС выходят за рамки законодательного поля, и обратил внимание на то, что впервые эти решения вызывают не только недовольство в обществе, но и негодование экспертов.

Мирча Юга: «Разве у нас есть Конституционный суд?.. После последних решений мы видим, что его нет. Только те решения, которые вступили в силу, могут быть обжалованы. Только умственно отсталые могут отменить решения, которые едва были написаны».

Николае Осмокеску: «Три месяца отсчитаются не со дня утверждения депутатских мандатов, а со дня первого заседания - 21 марта. Ст. 85 Конституции предусматривает, что президент имеет право распустить парламент в случае невозможности управления или если законодательная деятельность блокируется на три месяца, но только после консультации с парламентскими фракциями».

Депутат Штефан Глигор утверждает, что новый созыв парламента вписался в срок формирования большинства, потому что тот истек 10 июня, в 24 часа. О решениях КС он говорит, что они в рамках УК: «Статья называется «узурпация власти в государстве» и относится к судьям КС, которые были назначены на должности с нарушением процедуры, они не соответствуют критериям абсолютной неподкупности и безупречной репутации и рассматриваются в коррупционных скандалах и нарушении профессиональной этики. Их деятельность с самого начала была профессионально порочной».

На сайте Совета Европы появилось обращение генсека СЕ Турбьерна Ягланда, который дал понять, что с решением КС не все в порядке: «Последние решения КС сложно понять, похоже, что в свете Конституции и международного права они произвольны».

Сейчас здание КС окружено палатками. Их обитатели якобы защищают законность. Уже известно, что они это делают за деньги: «протестующие» ежедневно получают по 500 лей и 50 евро за сутки, проведенные в палатке у зданий государственных институтов. В стране набирает обороты флешмоб «Быть человеком важнее, чем получить 500 лей». Граждане пишут это на денежных купюрах, выражая свое отношение к участникам акций в поддержку уходящей власти.

Николай МЕНЮК