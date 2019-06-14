Экс-президент Владимир Воронин рассказал, кто мог бы стать новым генеральным прокурором

Экс-президент Молдовы Владимир Воронин рассказал, кого бы он хотел видеть генеральным прокурором Молдовы.

По словам коммуниста, он был бы не против, если бы им стала Лаура Кодруцэ Ковеси, которая занимала аналогичную должность в Румынии.

Заявления главы ПКРМ прозвучали в эфире одного из отечественных телеканалов.

- Ситуацию с коррупцией и почему мы дошли до такого уровня коррупции, мы все знаем. Я не знаю, что будет делать человек, который приедет из-за границы, кто бы он ни был. Если бы это была та дама из Румынии, я бы понял и, возможно, принял. Здесь должны быть пересмотрены все законодательные и конституционные нормы, которые были утверждены и дополнены с 2009 года, - считает Воронин.

Лаура Кодруцэ Ковеси занимала должность генерального прокурора Национального антикоррупционного управления (DNA) с 2013 года по 9 июля 2018 года. До этого она была прокурором в Сибиу и генеральным прокурором Румынии.

Отмечается, что в 2006 году, на момент своего назначения, Ковеси была первой женщиной и самым молодым генеральным прокурором в истории Румынии. После декабря 1989 года она единственный генеральный прокурор, который довел свой мандат до конца.