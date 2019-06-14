У Республики Молдова есть только одно законное правительство – утверждённое 8 июня, Калман Мижей

У Республики Молдова есть только одно законное правительство – то, которое было утверждено 8 июня парламентом, избранным 24 февраля, кабинет министров, признанный многими западными правительствами и Россией. Такое мнение высказал бывший специальный представитель ЕС в Молдове Калман Мижей, назвавший в интервью радиостанции Europa Liberă очевидным то, что решение о создании нового парламента или правительства было правильным с точки зрения Конституции, передаёт IPN.

„Понятно, что срок для избрания правительства не истёк, по двум причинам: первая – в Конституции Республики Молдова написано, что речь идёт о трёх месяцах после выборов, а не о 90 днях. Конституционный суд, находящийся в кармане узурпаторов, истолковал написанное произвольно. Кроме того, в Конституции написано, что президент страны может распустить парламент через три месяца, то есть он не обязан этого делать”, - отметил Мижей.

По его словам, понятно, что решение о создании нового парламента или правительства было правильным с точки зрения Конституции. „Таким образом, Европейский союз, Совет Европы, ОБСЕ, правительства России и США, многие европейские государства, совместно или в индивидуальном порядке, заявили, что у Республики Молдова есть законное правительство, возглавляемое премьер-министром Майей Санду”, - утверждает Калман Мижей.

По его мнению, после восстановления демократического порядка ЕС сможет оказать финансовую помощь молдаванам в целях быстрого восстановления экономики, и он лично будет самым убеждённым сторонником такой поддержки.

Калман Мижей не считает, что новое правительство захочет пойти по пути федерализации страны, и никакого возврата к „меморандуму Козака” быть не может. По его мнению, новое правительство не принадлежит Игорю Додону, это коалиционное правительство с участием разных партий. Он также отмечает, что Игорь Додон не является ни премьер-министром, ни министром иностранных дел, поэтому Мижей уверен, что позиция правительства в этом смысле будет сбалансированной.