Еврейская община Молдовы молилась за решение политического кризиса

Еврейская община Молдовы инициировала событие в синагоге, на котором присутствующие читали псалмы и молитвы для завершения политического кризиса и спад напряженности в государстве, передает IPN.

Согласно сообщению Еврейской общины, вечером 12 июня раввин Шимшон Д. Изаксон вместе с пришедшими в синагогу людьми прочитали 3 псалма и молитву за благополучие и мир в стране.

Еврейская община также выражает надежду на скорое завершение политического кризиса.