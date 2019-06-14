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Общество
Еврейская община Молдовы молилась за решение политического кризиса
14.06.2019

Еврейская община Молдовы инициировала событие в синагоге, на котором присутствующие читали псалмы и молитвы для завершения политического кризиса и спад напряженности в государстве, передает IPN.

Согласно сообщению Еврейской общины, вечером 12 июня раввин Шимшон Д. Изаксон вместе с пришедшими в синагогу людьми прочитали 3 псалма и молитву за благополучие и мир в стране.

Еврейская община также выражает надежду на скорое завершение политического кризиса.


 
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