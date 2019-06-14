Торговцы закупают оптом молдавскую черешню на экспорт

В нынешнем сезоне черешню покупают на экспорт по оптовой цене от 20 до 50 леев за 1 кг. Такой разброс в стоимости 1 кг ягоды обусловлен качеством ягоды – внешним видом, однородным размером ягоды, возможностью обеспечить большие поставки в короткие сроки.

Прошедшие по всей территории Молдовы затяжные ливни и град, а затем сильная жара в условиях желтого кода опасности, сказались на внешнем виде и качестве черешни. Поэтому, довольно нелегко обеспечить поставки черешни, которую готовы закупать по 50 леев за 1 кг.

Как утверждают в Ассоциации «Moldova Fruct», трейдеры-закупщики не очень активны в этом году, так как в саму ассоциацию поступило мало запросов на покупку черешни на экспорт.

Либо они просто выбрали общение с сельхозпроизводителем напрямую, без посреднических организаций, и закупают тот продукт, который им нужен и тех объемах, что им необходимо, передает east-fruit.com.

По словам представителей ассоциации, в скором времени на рынке в сегменте черешни начнется оживленная торговля – начинается сезон среднеспелой и позднеспелой ягоды, которая практически не пострадала от природных стихий.