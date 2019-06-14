Седьмой день революции: Демпартия уходит в оппозицию, а Плахотнюк - в небытие

Лидер Демпартии, сам того еще не осознавая, повторяет судьбу тех, кого благополучно «закопал» - Воронина и Филата.

Вспомним, и Владимир Воронин, и Владимир Филат считали себя избранными. Оба были «политиками номер один» и оба растеряли свою популярность в считанные месяцы. Приложил к их фиаско руку, конечно, и Плахотнюк, для которого они стали любимыми «зверушками»: один рычал по команде, другой пугал всех в клетке. И как только Влад Георгиевич почувствовал «самым-самым», как только стал свято верить в собственную непогрешимость, как только спесивость поборола элементарное приличие – все рухнуло.

Сейчас лидер Демпартии стоит перед выбором: сопротивляться и почти наверняка сесть в случае поражения в тюрьму, либо покинуть большую молдавскую политику. Штатные политологи и их сыновья подталкивают Плахотнюка к борьбе, понимая, что им на этом можно заработать много денег. Но наиболее благоразумные члены ДПМ все-таки полагают, что «пора валить» - в оппозицию. Второй вариант, как минимум, если и приведет к аресту, то не сразу. А, может, и вовсе обойдется.

Очень показательная картинка - все, финиш, народ разошелся.

Именно эти сценарии будут обсуждать сегодня на национальном политическом совете ДПМ. Официально – «для принятия решения о выходе из политического и институционально-юридического тупика, в котором находится страна». Как полагают аналитики, мероприятие такого рода – это достойный и быстрый способ сдать власть.

О том, что, скорее всего, произойдет капитуляция, говорит и тот факт, что внезапно «старая» власть отказалась от любимого детища – «Хорошие дороги-2». Аннулированы десятки тендеров на строительство и ремонт дорог стоимостью около миллиарда леев. В условиях, когда на кону стоит свобода или тюрьма – не до автомагистралей.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ