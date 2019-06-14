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Семья
"Он каждый день заставлял меня заниматься сексом, даже когда мне плохо"...
14.06.2019

Он без конца насиловал жену, забирал все заработанные ею деньги и ничего не позволял.

А., молодая женщина и мать двух маленьких дочек, до сих пор вздрагивает при стуке в дверь. Не помогает даже то, что она покинула квартиру мужа и теперь снимает собственное жилье вдали от него. Она откровенно рассказала "Вестям", как попала в Израиль и стала заложницей жестокости местного мужчины. Перед согласием на интервью А. взяла с журналистов слово сохранить ее имя в тайне. Все рассказанное ниже "Вестям" подтвердили в женской организации, которая спасла эту женщину.

Выйти замуж за израильтянина

А. признается, что приехала в Израиль десять лет назад - навестить мать.

"Мама давно развелась с моим отцом, и ей посчастливилось выйти замуж за израильтянина. Она уехала к нему, а я осталась в Молдове, училась в институте и работала, - начинает свой рассказ А. - Мама звала меня погостить, и вот в возрасте 24 лет, будучи на последнем курсе, я приехала к ней в Израиль. Так случилось, что я познакомилась тут с мужчиной. Он был репатриантом, переехал в Израиль в 18 лет. Мы понравились друг другу".

Влюбленный мужчина признался А., что уже был женат, имеет сына. Он не скрыл от нее, что первый брак закончился дракой, из-за которой он получил срок - 7 месяцев общественных работ.

- Вас это не насторожило?

- Я была наивной. Думала - ну погорячился, с кем не бывает. Мне нравилось, что у него золотые руки, и казалось, что с таким мужчиной не пропадешь. Особого опыта в любовных делах у меня не было, я была тихой, скромной девушкой. После двух месяцев знакомства мы поженились.

Жизнь в однокомнатной квартире

Молодые поселились в маленькой квартире в центре страны. "С первых же дней он начал ругаться и возмущаться, почему мы мучаемся в таком жилье, когда моя мать живет в двухэтажном частном доме. Он считал, что она должна позволить нам жить у нее, "если она хорошая мать". Он заставил меня обсудить это с мамой, а когда она не согласилась, запретил ей бывать у нас".

А. признается, что терпела вспышки гнева мужа и пыталась любить его, "несмотря ни на что".

Однажды она поняла, что беременна. Муж воспринял новость в штыки. Он потребовал, чтобы она купила таблетку "Постинор" и избавилась от беременности. Однако таблетка не помогла, и они отправились в поликлинику решать вопрос об аборте. Там выяснилось, что это обойдется дорого, а денег у пары не было.

"Я зарабатывала на жизнь уборками, муж перебивался временными заработками. Нам хватало только на самое необходимое, - вздыхает А. - Поскольку гражданства Израиля у меня не было, то и медстраховки - тоже. Поэтому к врачу я не ходила и анализы не делала".

А между тем А. приносила в дом 6000 шекелей ежемесячно. Весь ее заработок забирал муж.

"В 2012 году родилась наша первая дочь Н., - продолжает женщина. - К ребенку он относился хорошо, но мне совсем не помогал. Когда дочке было 5 месяцев, он взял ссуду в банке, не посоветовавшись со мной. У нас появились долги, и мне пришлось снова выйти на уборки. Малышку я брала с собой и кормила грудью в перерывах. Поскольку убираю я очень хорошо, добрые израильтяне не возражали против присутствия младенца".

Несмотря на это, молодую семью все больше затягивали долги. Муж платил алименты на первого ребенка, выплачивал ссуду за машину, к тому же решил открыть свое дело. При этом охотно тратил деньги на себя. "Когда я робко сделала ему замечание, он начал кричать и угрожать", - признается А.

Однажды они всей семьей поехали в гости к сестре мужа, и малышка разлила воду на диване. Муж побагровел от злости и по дороге домой отвесил А. звонкую пощечину: "Следи за ребенком, скотина".

При этом каждый вечер он заставлял ее заниматься сексом. "Ему было все равно, как я себя чувствую, какое у меня настроение после его криков. Он даже отмел как "отмазку" совет гинеколога сделать перерыв в сексе на 2 недели после операции. Если я возражала, он давал мне удар, снимал с меня трусы и приступал к делу".

Вскоре А. снова забеременела.

Одиночество и страх

"После рождения второй дочки моя жизнь только ухудшилась. С детьми он мне не помогал, заводить подруг не разрешал. "Болтать о семейных делах с посторонними" - тем более. Маме я стыдилась рассказать, что живу в собственном доме затворницей - выхожу только на работу, отдаю мужу все до копейки и обязана ежедневно удовлетворять его похоть", - говорит А. срывающимся голосом.

Однажды она ушла на вечернюю подработку - мыть лестницы, и по какой-то причине вернулась на 15 минут позже положенного. Муж встретил ее разъяренным. Он начал ее бить, сломал стул, на который она присела. И в конце концов пригрозил: "Первую жену я просто избил, а тебя, тварь, закопаю живьем".

А. впервые испугалась по-настоящему и рассказала все матери. Испуганная мама позвала ее к себе, но А. не решилась: "Какой смысл? Он бы нашел меня там, отобрал бы детей - ведь он гражданин Израиля, а я пока - нет. Мамин муж, слышавший этот разговор, посоветовал идти в полицию. Мужа арестовали на три дня, выдали запрет на приближение сроком на месяц".

Но муж не послушался. Днем он действительно держался подальше от семьи, а ночью являлся как ни в чем не бывало. Стучал в дверь, заходил в дом. Первым делом задирал жене юбку и брал силой. Через несколько часов уходил.

- Но почему вы позволяли?

- Боялась, что он меня убьет.

Однажды она не выдержала и сказала мужу: уходи, тебе нельзя по закону быть здесь. Он сначала изнасиловал ее, а потом пытался задушить.

Наутро А. пошла к соцработнице и сказала: "Я больше не хочу жить. Я попала в настоящее рабство. У меня только одна просьба: защитите моих детей".

Убежище от насильника

Социальная работница выслушала рассказ А. и обратилась в организацию "Руах нашит" ("Женский дух"), которая помогает женщинам, подвергающимся насилию. Там А. проинструктировали, как поступить без риска для жизни - своей и дочерей.

"Я помню этот день как сейчас. Я поняла, что это мой последний шанс спасти себя и малышек. Я забрала их из садика, села в такси, назвала адрес убежища, который дали мои спасительницы, - и мы сбежали. С собой у меня была только сумка с документами, и все".

В убежище А. провела три месяца. При помощи адвокатов, предоставленных организацией "Руах нашит", ей удалось подать на развод. "Все три месяца организация помогала нам с питанием, едой и одеждой для детей. Если бы не эти добрые люди, я никогда не смогла бы выстоять. Возможно, меня бы уже даже не было в живых", - говорит А. и заливается слезами.

Муж согласился дать ей развод в обмен на обещание не открывать уголовное дело с обвинением в насилии. Но не отказал себя в удовольствии заявить, что она "вышла замуж только ради гражданства". Адвокаты сейчас пытаются убедить МВД Израиля в обратном, ведь А. на бывшей родине имела хорошую специальность, училась в университете, а в Израиле вынуждена была пойти на уборки и оказалась без языка и прав. В пользу женщины говорит и то, что она родила двух детей и преданно ухаживала за ними даже в самые трудные дни.

В прошлом году А. закончила заочно первую степень в Молдове по банковскому делу. Сейчас она живет с дочками в маленькой съемной квартире, продолжает зарабатывать уборками и упорно учит иврит в надежде найти работу по специальности. Служба национального страхования Израиля помогла ей получить алименты от бывшего мужа.

- Вы не думали вернуться в Молдову?

- Если бы я была одна - уехала бы не раздумывая. Но у меня две дочки, у обеих израильское гражданство. Квартиры у меня в Молдове нет, работы - тоже. Меня там никто не ждет. Так что выхода нет, нужно пробиваться здесь.

Помощь женщинам в беде

Благотворительная организация "Руах нашит" была создана в Израиле в 2007 году для помощи женщинам, пережившим насилие.

Волонтеры сопровождают женщин на сложном пути избавления от физического и сексуального насилия, а также от психологической и финансовой зависимости от насильника. Они помогают женщинам подать жалобу в полицию, предоставляют сопровождающих и адвокатов в ходе судебного разбирательства, но самое главное - предоставляют убежища, где женщина может оправиться от пережитого и начать самостоятельную жизнь.

В организации уверены, что основа возрождения для такой женщины - это финансовая независимость, возможность зарабатывать на жизнь своим трудом. Здесь помогают получить новую специальность или найти работу.

"Спасибо, что помогли мне поверить в себя и встать на ноги", - с волнением сказала А. своим спасительницам из "Руах нашит".

Совет другим

- Что бы вы посоветовали женщинам, оказавшимся в такой же ситуации, как и вы? - спросили "Вести" у А.

- Не бояться. Страх, что ты не справишься без мужа-тирана, парализует и мешает действовать. Не нужно пытаться сохранить семью любой ценой "ради детей". Потому что дети вырастут и тоже начнут копировать поведение, которое видели с детства. И у них повторится тот же жуткий сценарий. Не бойтесь просить о помощи и верьте в себя. Мы, женщины, сильнее, чем думаем.


 
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