Диана Исак. Winerist.com – британский проект с молдавскими корнями

Интервью с Дианой Исак, директором и совладельцем интернациональной платформы для винного туризма – winerist.com. Рубрика “Женщины в бизнесе”. Партнер рубрики - Proimobil

Диана, добрый день. Хочу с вашей помощью решить сложную проблему, которую часто приходится решать журналистам. Есть часть аудитории, которая хорошо информирована о вашем проекте winerist.com, ведь проекту в этом году исполняется 7 лет. Есть другая часть аудитории, которая об этом проекте прочитает впервые. Попробую удержать баланс интереса, общеизвестные факты дополнить новыми деталями. Но вначале – как бы вы сейчас кратко определили проект?

Сегодня winerist.com – крупнейшая в мире туристическая площадка для поиска и заказа винных и гастрономических туров. Мы даем нашим пользователям вдохновение, инсайдерские знания, широкий выбор и возможность забронировать себе незабываемое путешествие одним кликом.

Не буду спрашивать про направление «Молдова». Уверен, что оно есть. Но сколько всего направлений винного туризма сейчас на сайте?

Молдова, конечно, есть. Если вы посмотрите навигацию по регионам у нас на сайте, то молдавские корни проекта сразу покажут себя. По правилу «родственных» связей мы поставили Молдову на первую строку в Европе, даже выше Франции. В 2011 году мы начали проект с 6 регионов. Сейчас их уже 146, последние три по алфавиту – в Уругвае.

Как мне рассказали, в предыстории проекта была ваша учеба и работа в Лондоне и знакомство с вашим будущим мужем. То, что вы приехали из страны, где визитная карточка – виноделие, помогло вам в создании проекта?

Мой дедушка, который был профессором математики, делал вино каждое лето. У него дома в Грозешть была маленькая винодельня и посадки муската, фетяска албэ, и он говорил, что мерло, но вот в этом я не уверена. Я росла, узнавая важность мытья дубовых бочек, дедушка поручал нам давить виноград ногами, давал пробовать муст, рассказывал о важности оставлять вино на дрожжах. И когда я была постарше, мне было 14, он дал попробовать немного красного вина, холодного, за ужином. С тех пор любовь к вину у меня в крови.

В 23 года я немного знала о вине. Но я была настоящим послом молдавских вин, как и любой из нас, кто живет далеко от дома. Когда я встретила Пола, своего будущего мужа, все изменилось.

Он работает в инвестиционном бизнесе, но с нетрадиционными инструментами. Его компания предлагает инвестиции в дорогие коллекционные вина. Это очень специфическая ниша для настоящих профессионалов в вине и виноделии. Так что вкус к изысканным винам, винам выдержанным, с особыми купажами привил мне он.

Каждый раз, посещая винодельни Бордо, Тосканы или Пьемонта, я наслаждалась родными запахами и переживала воспоминания о своем детстве. Любовь к вину и виноградникам всегда была частью моей ДНК.

Банальный вопрос, но ведь всегда любопытно проследить траекторию, как выходцы из Молдовы достигают успеха в мире. Как вы попали в Англию и как там строилась ваша карьера?

Если кратко, то в 16 лет я начала учиться в Англии по программе Сороса, была такая возможность попасть на учебу за границу. Когда программа закончилась, я решила остаться в Англии учиться дальше. Колледж, потом London School of Economics and Social Science. После учебы был выбор идти в политику, это была одна из специализаций, или в финансы. Я выбрала финансы.

Еще в университете я сотрудничала с несколькими неправительственными проектами, потом было несколько других после. Но самый интересный опыт открылся для меня в 2010 году. В августе я перешла на полный день работать в большой благотворительный проект 2water. И здесь было много пересечений с вином. Проект аккумулировал деньги на бурение скважин для воды в странах третьего мира, от Африки до Непала. А способом для сбора денег часто выступали благотворительные ивенты с дегустацией вина. Первый из них прошел в сентябре 2010 года в Лондоне, мы собирали средства на скважину в Малави, Африке.

Получается, что winerist.com родился примерно в то время?

Да. Если вы посмотрите историю страницы winerist в Facebook, то увидите, что первый пост был в декабре 2011 года. В мае 2012 года мы уже гордились, что у страницы уже 500 фанов, а первая транзакция за тур была в апреле 2013 года.

Сама идея появилась раньше. Вместе с будущим мужем мы спланировали себе «винное» путешествие от Бордо до Тосканы. И выяснилось, что для тех, кто интересуется винно-гастрономическим туризмом не так уж просто попасть на знаменитые небольшие винодельни и шато. Стандартные сайты бронирования и отзывов, от booking.com до tripadviser, не специализируются на винной теме, она для них узкая. И оказалось, что все не так уж просто. Я увидела здесь нишу и так через несколько лет появился winerist.com.

Путь от 6 до 146 регионов заслуживает уважения. Когда вы полностью переключились на проект? Какой winerist.com сейчас?

Важной вехой был 2014 год, когда мы получили премию «лучший туристический сайт» от Good Web Guide Awards. Сейчас у нас сильная команда, причем сильная и в контенте и в консьерж-услугах туристам.

Как-то само собой сложилось, что основной поток наших клиентов – это США, 47% от всех заказов. Потом Британия и Европа. Очень мало пока Китая, не больше 3%, подсказка для нас, где у нас есть огромный потенциал для роста.

А Молдова как направление?

Как специалист в винном туризме и CEO Winerist я сотрудничаю с USAID и часто бываю в Молдове. Недавно я привезла в Молдову таких международных специалистов, как мастера-сомелье Ксавье Руссе, финалиста британского конкурса поваров Свена-Хансона Брита, и Кае Шибата, шеф-повара Ritz. Оба повара часто готовят для королевской семьи в Британии. Хочу отметить, что Молдова сделала экстраординарный рывок в сфере виноделия. Мы продолжим работать с виноделами и игроками туристического рынка, чтобы продвигать нашу страну как направление для тех, кто хочет сделать уникальное открытие и получить незабываемый гастрономический и культурный опыт.

Павел Зинган