В новой тюрьме места хватит всем, а вот старое знаменитое СИЗО-13 в Кишиневе может стать ночным клубом...

Со строительством нового пенитенциарного учреждения решится и дальнейшая судьба исторического здания – снесут или оставят.

В Молдове строится новое СИЗО (в Бубуечь), его должны были сдать в эксплуатацию еще в конце 2018-го. Но что-то пошло не так, и сроки строительства продлили. Так или иначе – переселения в новую тюрьму не избежать. И уже вовсю обсуждается, что же будет со старым зданием.

Евгений Соколов, возглавлявший управление пенитенциарных учреждений в 1990-х, еще тогда предлагал построить новую тюрьму, а старую превратить в ресторан и гостиницу. Удобно: привел бывший осужденный (или находившийся под следствием) в «родную» камеру, привел друзей, родных, показать, как сиделось, заказал баланду…

Историки, конечно же, предлагают вернуть тюрьме былой вид, – а это был аккуратный замок, немного мрачноватый, но все же его можно было назвать красивым. И кроме увеселительных заведений или гостиницы основать в здании старой тюрьмы музей. Получилось бы уникальное место, уникальный памятник.

Есть и те, - они в меньшинстве, хотя располагают достаточными средствами, чтобы решать вопросы в свою пользу, - предлагают снести здание. Не трудно догадаться, что на месте уникального памятника может появиться новый торговый центр или офисное здание.

Тюрьма досталась городу в наследство. И прежде, чем необдуманно разрушать, стоит выяснить – а что мы теряем. С этим вопросом мы обратились к Алле Частиной, доктору искусствоведения, которая занималась изучением бессарабской архитектуры и ее создателей XIX в.

История тюрьмы

Вот что опубликовала в своей книге «Архитекторы Бессарабии(первая половина XIX века)» (Кишинев, 2018) Алла Частина, доктор искусствоведения.

Спроектированное в виде средневекового замка, это общественное здание строилось более 30-ти лет - с 1834 по 1864 гг. Проект тюремного замка в Кишиневе также хранится в архиве в Санкт-Петербурге. В строительстве тюремного замка в Кишиневе активное участие принимал архитектор Георгий Иванович (Джорджо) Торичелли.

Автор этого шедевра - зодчий Джорджо Торичелли. Фото: соцсети

В деле о постройке нового городового острога в Кишиневе в 1831–1841 гг. сообщалось, что существующий Кишиневский тюремный замок был неудобен для содержания арестантов, помещений караула, а также представлял опасность из-за своей ветхости и содержащиеся в нем арестанты могли совершить побег. Архитектору И. Гаскету поручили составить план и смету на пристройку нового здания, мастерской и больницы. Но в окончательном варианте был одобрен и принят вариант тюремного замка, подготовленный архитектором Торичелли. 5 января 1837 г. Кишиневская строительная комиссия сочла именно этот проект заслуживающим внимания для сооружения нового здания на 500 арестантов, как было определено по чертежу и смете архитектора Торичелли.

Замок представлял собой замкнутый объем квадратного плана со сторонами, ориентированными по сторонам света. Такое расположение подчеркивало уникальность всего сооружения. При этом на каждую улицу квартала, примыкающего к Сенной площади (так раньше называлось место, где строилась тюрьма), выходило по одной угловой цилиндрической башне высотой более 20 м. Внутри комплекса находился большой тюремный двор. По обе стороны от угловых цилиндрических башен располагалось по призматической четырехгранной башне меньшей высоты, а еще более низкие промежуточные башни в виде параллелепипеда фланкировали куртины посередине. Все башни были завершены зубцами и декоративным арочным карнизом, напоминающим машикули крепостных сооружений. Когда-то такие навесные бойницы («варницы») предназначались для вертикального обстрела неприятеля, в том числе для бросания камней и поленьев, поливания врага кипящей смолой, крутым кипятком и др. Угловые башни (цилиндрические и призматические), а также «куртины» усиливались ступенчатыми наклонными контрфорсами различной конфигурации. Оконные проемы были решены в виде узких щелевидных амбразур и круглых бойниц, лишь окно тюремной церкви, расположенной на втором этаже северной входной башни, было выполнено в форме латинского креста.

При главной башне можно увидеть одноэтажное, круглое в плане сооружение, напоминающее входной барбакан с зубцами. В форме трех входных проемов просматривается влияние мавританской архитектуры: общий контур напоминает стилизованную подковообразную арку. Видимо, поэтому Кишиневский острог иногда сравнивают с мавританским замком. Но, в целом, тюремный комплекс был решен в духе английского романтизма. При всей суровости сооружения, как писала исследователь Н. Юрченко, Г. Торичелли выступил в роли одного из наиболее успешных архитекторов-«романтиков» первой половины XIX в, несмотря на то, что начинал он как мастер классицизма».

Строительство тюремного замка, прозванного горожанами «Кишиневской Бастилией», велось до 1864 г. В подвальном этаже располагались хозяйственные помещения и камеры особо опасных преступников, по периметру здания находились камеры обычных заключенных и комнаты охранников, на втором этаже было лечебное отделение, а на третьем содержались малолетние арестанты. Подобно замку-крепости, острог представлял единый замкнутый объем с неприступными зубчатыми стенами, и достаточно большим внутренним пространством двора. Архитектор Торичелли при строительстве острога руководствовался следующим: «Всю работу замка производить в одной мере постепенности, дабы тем дать общей связи здания достаточную прочность». Об этом писал Одесский городовой архитектор Г. Торичелли Кишиневскому городовому архитектору Л. Заушкевичу в своем рапорте от 24 июня 1842 г., содержащем замечания в отношении строительства Кишиневского тюремного замка.

12 ноября 1864 г. новая тюрьма «была открыта, и в неепереведены арестанты из старого острога, что на Скулянской рогатке. Тюрьма эта обошлась чуть ли не в миллион, и была в свое время образцовым зданием».

ХХХ

В РГИА г. Санкт Петербурга хранится интересное дело, связанное со строительством Кишиневского тюремного замка, но касающееся творчества многих бессарабских архитекторов, работавших в течение периода с 1839 г. по 1867 г. В первую очередь, материалы дела содержат информацию о бессарабском областном архитекторе Гаскете, который участвовал в сооружении тюремного замка, за что был осужден: «якобы он удержал у себя из подрядческих денег 68 784 руб. 80 коп., отпущенных на постройку тюремных замков в Кишиневе и Измаиле». Согласно данным архитектора Торичелли, Л. Заушкевич наблюдал за строительством замка. Фундаменты под башнями были сделаны при участии генерал-майора Морозова и капитана Любенкова. За неправильные действия архитектора Гаскета должны были предать на рассмотрение Бессарабского областного суда, именно это фигурировало в деле об увольнении со службы Бессарабского областного архитектора Гаскета 13 ноября 1844 г.

В начале XX в. тюремный замок лишился своего зубчатого завершения, а в 1940 г. весь комплекс сильно пострадал от землетрясения. На сегодняшний день в перестроенной тюрьме сохранилась лишь часть главной башни и винтовая лестница, а также фрагменты рядом стоящих башен.

Наша справка

Одесский архитектор Георгий Иванович (Джорджо) Торичелли (GiorgioToricelli) (1796–1843) родился в 1796 г. в швейцарском городе Лугано и был выходцем из архитектурной династии, некоторые зодчие которой работали в северной Италии и южной Швейцарии. Как указывает исследователь В.А. Пилявский, некий архитектор Феличе Торичелли исполнял работы в базилике Св. Доменика в Болонье в начале XVIII в., а также в Санкт-Петербурге .

В 1818 г. Г. Торичелли приехал в Одессу, где в течение шести лет работал с архитектором Франческо Боффо и занимался застройкой города. Участвовал в строительстве первого здания лютеранской церкви Святого Павла (не сохранилась) и таможни в Одесском порту. В 1826 г. был принят на должность помощника городового архитектора в Одесский строительный комитет, и через два года Г. Торичелли был назначен городовым архитектором 2-й части Одессы и получил право на самостоятельные постройки.

Здание евангелическо-лютеранской церкви в Кишиневе по проекту архитектора Торичелли было построено в 1838 г. «Высокие окна стрельчатой формы, декоративные башенки – все это отдаленно напоминало готические формы и, как считается, было выполнено Торичелли в соответствии с требованиями богатых немецких колонистов». Кирха была разрушена в 1960 г.

Проект Евангелической церкви, состоящий из фасада и плана части Кишинева с описанием местоположения предполагаемой кирхи, составленный архитектором Торичелли (имеется подпись зодчего Торичелли), хранится в Российском государственном историческом архиве г. Санкт-Петербург.

Из книги «Архитекторы Бессарабии (первая половина XIX века)», автор - Алла Частина, доктор искусствоведения, (Кишинев, 2018).

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