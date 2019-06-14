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Наедине с судьбой: Плахотнюк и посол США в Молдове ведут переговоры о возможной капитуляции тет-а-тет
14.06.2019

У американского дипломата есть несколько часов, чтобы убедить Влада Георгиевича в наиболее оптимальном для страны варианте.

В настоящий момент в офисе Демпартии тишь да гладь. Как нам сообщили, члены Национального политического совета оставили лидера ДП Влада Прахотнюка наедине с Дереком Хоганом.

И хотя, как опять же говорят, в Вашингтоне на лидере ДПМ уже поставили крест, господин Хоган должен использовать по максимуму время до 17.30 (будет брифинг по итогам), чтобы выйти официальным победителем и миротворцем в этой длинной и запутанной истории.

Напомним, говорить последнее слово – идея фикс американцев.


 
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