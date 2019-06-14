Зинаида Гречаный: задержек по зарплате госслужащим не будет

Спикер парламента Зинаида Гречаный заявила, что никаких задержек по зарплате бюджетникам не будет.

Она отметила, что полностью доверяет работникам министерства финансов, которые примут все меры для обеспечения заработной платы, поэтому все служащие госучреждений могут не опасаться за завтрашний день.

- Специалисты, которые работают в министерстве финансов, не позволят, чтобы была блокирована работа казначейства, чтобы деньги не поступали в местные органы, в другие государственные учреждения. Есть люди, которые этот процесс администрируют, они должны все это обеспечить, — подчеркнула Зинаида Гречаный.

Более того, Зинаида Гречаный заверила всех работников бюджетной сферы, что все служащие, которые добросовестно выполняли свои должностные обязанности, останутся на рабочих местах и не будут уволены.

Она отметила, что рынок квалифицированных специалистов нашей республики не так велик, поэтому ценен каждый и работник, соответственно, без рабочего места не останется никто.

В качестве примера Зинаида Гречаный привела администрацию президента, где все остались на своих рабочих местах после прихода Игоря Додона в качестве главы государства, передает Sputnik.

- Мы собрали весь секретариат парламента, они все вышли на работу. Они работают, мы никого не собираемся увольнять. У нас рынок людских ресурсов не так велик, — подытожила председатель парламента.