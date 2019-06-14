Демпартия сдалась: В ближайшие часы Молдова перестанет быть "захваченным" государством

По итогам встречи с американским послом, демократы согласились разблокировать правительство.

Посол Хоган приехал в офис Демпартии, где встретился с руководством этой партии, включая Владимира Плахотнюка. Он находился там 15 минут, после чего уехал.

Источник “Ъ”, знающий о содержании встречи, сообщил, что по ее итогам демократы согласились разблокировать правительство.

Об этом будет объявлено официально в ближайшие часы. Кроме того, в парламент вернутся не появлявшиеся там с 8 июня депутаты-демократы, сообщает kommersant.ru. Другие детали и условия капитуляции правившей страной партии, по словам собеседника “Ъ”, еще предстоит обсудить. Брифинг Демпартии, на котором ожидается заявление, назначен на 17:30.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Депутат ПСРМ Богдан Цырдя:

"Ну что, друзья. Сейчас мы видим предсмертные судороги бандитского режима. Час, другой... и режим падет. Убежден.

С чем я вас и поздравляю. Когда народ един, он непобедим".