Срочно! Демократы объявили о капитуляции и уходе в оппозицию

Проблема двоевластия разрешилась должным образом. Брифинг демократов в разгаре - и самые главные заявления уже прозвучали. Владимир Чеботарь, вице-председатель партии, заявил о том, что она уходит в оппозицию.

Это стало результатом "чёрной метки" от посла США (по иронии судьбы, также темнокожего) - надежды на то, что американцы поддержат Плахотнюка, не оправдались.

Своё обращение к публике, продлившееся несколько минут, Чеботарь закончил словами благодарности и заявлением, что "теперь можно отдыхать".

Комсомолка пишет:

Только что Демпартия выступила с заявлением.

- Демпартия была готова обсуждать ситуацию в стране с другими партиями, чтобы найти решение политическому кризису. Но они отказались. ДПМ была готова предоставить юридическое решение, чтобы партии, которые создали коалицию, могли легально принять руководство. У нас есть юридические решения, чтобы коалиция ПСРМ-АКУМ могла выйти из нелегального поля. Учитывая отсутствие открытости диалога, ДПМ решила уйти из власти через отставку правительства, – сказал он.

Таким образом, по его словам, премьер-министр и министры (Павел Филипп и его министры – прим.ред.) должны уйти в отставку, начиная с сегодняшнего дня.

- Но наше решение никак не решает проблему юридического блокирования, в которой находится наша страна. Новое правительство – незаконное. Самое верное решение – досрочные выборы, - подчеркнул Чеботарь.