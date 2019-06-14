Демпартия признала поражение. Это – победа всего молдавского народа, - Додон

Президент Молдовы Игорь Додон поздравил жителей республики с символичной, но очень важной победой – капитуляцией узурпировавшей власть Демпартии.

Сегодня, 14 июня, после сообщения о капитуляции и уходе в оппозицию ДПМ и отставки правительства Филипа, узурпировавшего власть в стране, состоялся брифинг для прессы, в котором выступили президент Молдовы Игорь Додон, председатель парламента Зинаида Гречаный и премьер-министр Майя Санду. Глава государства поздравил всех граждан с этой «символической» победой, отметив, что эта победа еще не окончательная, она никого не должна расслаблять.

– Правительство Филипа не может уйти в отставку, потому что оно уже не является в должности с 8 июня. Конституция РМ четко гласит, что в момент, когда было избрано новое правительство, мандат старого завершается. Правительство Филипа ушло в историю вместе со всеми министрами 8 июня. С 8 июня по сегодняшний день оно незаконно находилось в должности, узурпировав власть в стране, – отметил Игорь Додон.

Глава государства также напомнил, что в конце прошлой недели парламент четко высказался по поводу того, что КС узурпирует власть в стране. Он обратился к членам Конституционного суда, чтобы они пересмотрели решения, принятые с 7 июня.

- Обращаюсь к членам Конституционного суда, чтоб было проще, собирайтесь и пересмотрите все решения, которые были приняты с 7 июня. Эти решения могут быть пересмотрены. Это – простой и самый быстрый путь. Если нет, то предложу правительству и парламенту в срочном порядке собраться и пересмотреть состав Конституционного суда, - добавил Додон.

Президент также отметил, что важно, чтобы новое правительство под руководством Майи Санду приступило к работе.