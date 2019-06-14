Президент Молдовы рассказал, как можно поменять членов Конституционного суда

В эфире "РТР-Молдова" глава государства рассказал об основных сценариях замены судей КС в случае, если они не покинут свой пост добровольно.

Глава государства Игорь Додон, выступая в эфире телеканала "RTR-Молдова", сообщил, что есть несколько сценариев преодоления ситуации с нынешним составом Конституционного суда страны. Додон отметил, что провел консультации с ведущими специалистами в области права из Молдовы, в том числе с Дмитрием Пулбере и Виктором Пушкашем.

"Решение первое - собираются судьи Конституционного суда и принимают решение о пересмотре вынесенных в последние дни постановлений. Это можно сделать по инициативе двоих из шести судей КС. Им предстоит отменить решения от 7,8 и 9 июня. Все решения этих дней были антиконституционными", - сообщил Додон.

Вторым сценарием преодоления конституционной неразберихи, по словам Додона, является делегирование других членов в КС от правительства и парламента Молдовы. Предыдущим членам КС парламент Молдовы, по утверждению президента, может вынести вотум недоверия.

"Парламент и правительство отзывают четверых членов КС и назначает новых. Вновь назначенные судьи, имея кворум, выбирают нового председателя КС, проводя пересмотр всех предшествующих решений. Такое тоже может быть", - сообщил Додон.

Президент уверен, что международное сообщество тоже поддержит второй сценарий развития событий, тем более, что на следующей неделе будет вынесен вердикт Венецианской комиссии.

Бывший председатель Конституционного суда Дмитрий Пулбере заявил для Sputnik Молдова, что все члены КС должны уйти в отставку. Судьи КС должны полностью пересмотреть свои решения, принятые в последнее время, считает эксперт.

"Конституционный суд должен пересмотреть скандальные решения и затем подать в отставку. До того, как будет вынесен вердикт Венецианской комиссии, все члены КС должны покинуть свои посты. Согласно закону, все шестеро членов КС не могут быть сняты с должностей в течение 6 лет", - отметил Пулбере.

По словам собеседника, новое правительство во главе с Майей Санду и парламент, председателем которого стала Зинаида Гречаная, являются полностью функциональными и действуют легально. С другой стороны, считает Пулбере, решения, принятые правительством Филипа в последние несколько дней, не имеют законной силы.

"Пресс-секретарь министерства иностранных дел Израиля поставил под сомнение легальность правительства Филипа и его решение о переносе посольства Молдовы из Тель-Авива в Иерусалим. Это - один из факторов, который еще раз демонстрирует, что решения, принятые кабмином Филипа, неконституционны", - сказал Пулбере.

По его мнению, нелегальным также было решение правительства о продаже территории бывшего Республиканского стадиона под строительство здания посольства США в Молдове.

Демократическая партии в пятницу заявила, что правительство страны под руководством Филипа, уволенное президентом Игорем Додоном, уходит в отставку. Решение об отставке было принято, по информации местных СМИ, после встречи с американским послом Дереком Хоганом.