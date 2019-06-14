«Скоро независимая юстиция накажет Плахотнюка». Санду заявила, что лидер ДПМ ответит по закону

Премьер-министр Майя Санду, заявила, что лидер Демпартии Владимир Плахотнюк ответит за свои действия по закону.

Также она потребовала отставки судей Конституционного суда и генерального прокурора Эдуарда Харунжена. Об этом она заявила на брифинге 14 июня, сообщает Newsmaker.

«Скоро независимая юстиция накажет гражданина Плахотнюка, и тех, кто нарушил закон, подчиняясь ему на прямую», — заявила Санду.

Она потребовала, чтобы руководство ДПМ освободило входы в госучреждения, отказалось от манифестаций,чтобы избежать конфликтов, и перестало терроризировать чиновников. Санду надеется, что демократов приняли обдуманное решение, а не «ловушка, чтобы выиграть время».

Кроме того, Маяй Санду потребовла, чтобы КС пересмотрел свои решения и ушел в отставку в полном составе. Также она потребовала отставки генпрокурора Эдуарда Харнужена.

В конце Санду перешла на английский, и сообщила, что Молдова «наконец свободна».

Напомним, сегодня вице-председатель Демпартии Владимир Чеботарь сообщил, что все правительство Павла Филипа в полном составе уходит в отставку. Павел Филип поблагодарил своих коллег и пожелал удачи новому премьер-министру. Президент Игорь Додон поздравил всех граждан, и призвал глав НЦБК и Генпрокурора подать в отставку.

Vadim Sestopalov