"Правда хуже, чем мы себе представляли": Майя Санду просит генерального прокурора Молдовы подать в отставку

Нет никаких сомнений в том, что в Республике Молдова на протяжении многих лет был установлен олигархический режим, который использует бандитские методы для запугивания и шантажа людей, которые ему противостоят. Такое заявление сделала премьер-министр Майя Санду после публикации расследования RISE Moldova.

Майя Санду подчеркнула, что Европейский парламент признал Республику Молдова захваченной страной еще в 2018 году. По ее словам, несмотря на то, что граждане и ранее знали о том, что их телефоны прослушиваются и ведутся другие незаконные действия, такого такого результата никто даже не представлял.

«Хотя все граждане знают и говорят о том, что бывший режим действует незаконно, оскорбительно вступая в жизнь любого человека, по своему усмотрению, преследуя нас, прослушивая наши телефоны, и в том числе, частные разговоры, правда хуже, чем мы себе представляли. Расследование журналистов RISE Moldova показывает нам небольшую часть беззаконий, которыми занимались прокуроры Плахотнюка с 2016 года-незаконные телефонные перехваты , видеокамеры, помещенные в дома моих коллег, перехват переговоров с членами семьи. И это только потому, что люди хотели протестовать против злоупотребления режимом.

Также сегодня генеральный прокурор Харунжен призвал прокуроров страны подписать обращение к Международной ассоциации прокуроров и Венецианской комиссии, в котором говорится, что будет предпринята попытка вернуть прокуратуру под влияние и контроль над политикой». То есть тот, кто координировал все действия политической полиции в стиле советского КГБ, жалуется, что происходит попытка поставить институт под политический контроль. Кажется, что Харунжен потерял связь с реальностью.

- За нарушение Конституции и законов я прошу Харунджена подать в отставку. Вместо этого по конкурсу будет нанят независимый прокурор для обеспечения соблюдения закона против всех коррупционеров и палачей режима. Законно избранное и поддерживаемое народом правительство больше не позволит бандитам управлять страной», — говорится в заявлении Санду.

Майя Санду поблагодарила всех представителей свободной прессы за пропаганду правды и разоблачение оскорбительных злоупотреблений, совершенных бывшим режимом, а также за уважение права каждого гражданина на личную жизнь.