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Лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк покинул страну
15.06.2019

Лидер ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк покинул страну. Это подтвердила в субботу пресс-служба партии.

"В связи со спекуляциями, появившимися в СМИ, о так называемом исчезновении лидера ДПМ отмечаем, что Владимир Плахотнюк уехал на несколько дней из страны к своей семье", - отмечается в сообщении, пишет tass.ru.

После заявления ДПМ в пятницу об отставке правительства Павла Филипа новый премьер Майя Санду предупредила, что Плахотнюк предстанет перед законом, и обвинила олигарха в узурпации власти в стране и других преступлениях. Как сообщили накануне молдавские СМИ, после ухода в оппозицию из страны выехали Плахотнюк и приближенные к нему люди. Президент Молдовы Игорь Додон высказал сожаление, что нынешнее правительство еще не контролирует аэропорт и правоохранительные органы, чтобы воспрепятствовать этому.


 
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