Юрие Лянкэ замечен на пограничном пункте

Бывший премьер-министр Юрие Лянкэ покинул страну. Согласно источникам TV8, он был замечен сегодня на пограничном пункте.

Представитель ЕНПМ сказал, что не знает о местонахождении Лянкэ: "Господин Лянкэ в отпуске. Он уехал вчера вечером или сегодня утром, я точно не знаю. Отпуск был запланирован давно и, скорее всего, на десять дней", пишет tv8.md

Лянкэ, четвертый кандидат в списке партии PRO România на выборах в Европейский парламент, не получил мандат в данном органе. От партии прошли Корина Крецу и Михай Тудосе.