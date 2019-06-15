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Юрие Лянкэ замечен на пограничном пункте
15.06.2019

Бывший премьер-министр Юрие Лянкэ покинул страну. Согласно источникам TV8, он был замечен сегодня на пограничном пункте.

Представитель ЕНПМ сказал, что не знает о местонахождении Лянкэ: "Господин Лянкэ в отпуске. Он уехал вчера вечером или сегодня утром, я точно не знаю. Отпуск был запланирован давно и, скорее всего, на десять дней", пишет tv8.md

Лянкэ, четвертый кандидат в списке партии PRO România на выборах в Европейский парламент, не получил мандат в данном органе. От партии прошли Корина Крецу и Михай Тудосе.


 
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