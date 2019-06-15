Морарь: Меня шантажировали секс-видео, снятым Кавкалюком

Ведущая на канале TV8 Наталья Морарь рассказала, как ее шантажировали секс-видео, и о том, что операцией по установке скрытых камер в ее доме руководил Георге Кавкалюк.

"Меня снимали, меня слушали. Для меня сегодня очень сложный день. Эмоционально сложный (...) Ровно три года назад мне позвонил один бизнесмен и предупредил, что в ближайшее время будет опубликован sextape на меня с моим мужчиной, как мы занимаемся любовью в нашем доме.

Стала параллельно появляться информация на различных сайтах, где радостно писал Габриэль Калин, на тот момент редактор today.md о том, что очень скоро будет опубликована «секс-бомба» и "все вы сильно порадуетесь". Я помню, что в тот день сильно переживала, на том эфире я вся тряслась. Я поняла, что единственный способ себя защитить - опубликовать информацию, что меня шантажируют. Я видела этот sextape, видела кадры, снятые в моей квартире. Я знаю, что многие мне тогда не верили, многие, в том числе коллеги из прессы, обвиняли меня в том, что я пытаюсь сделать пиар. Но поверьте, это очень неприятно видеть, как тебя снимали скрытой камерой в твоем личном пространстве, и ты не понимаешь, как долго у тебя эта камера была установлена.

По моей информации, устанавливал камеры в моей квартире Георге Кавкалюк. Я все эти годы об этом молчала, но именно он отвечал за эту операцию", - сказала Морарь в эфире на TV8.