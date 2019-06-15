В главном офисе Таможенной службы сжигают документы

Очевидец заснял и отправил видео, снятое во дворе офиса Таможенной службы по адресу ул. Н. Старостенко, 30. Он утверждает, что там сжигали документы.

Видео опубликовал канал tv8.md

Журналисты связались с представителями пресс-службы Таможенной службы для запроса информации. Там сказали, что не знают, что происходит в штаб-квартире учреждения, но обещали перезвонить с подробностями.

На днях, после заседания Высшего совета безопасности, президент Игорь Додон сказал, что есть информация о том, что документы уничтожаются в нескольких государственных учреждениях.