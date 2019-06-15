Госдепартамент США приветствует уход в отставку правительства ДПМ

Соединенные Штаты приветствуют решение правительства ДПМ уйти в отставку в пользу премьер-министра Майи Санду. Государственный департамент США выражает надежду, что новая коалиция, сформированная в парламенте Молдовы, будет успешно функционировать.

Об этом говорится в заявлении Госдепа США.

- Мы надеемся, что как новая коалиция, так и бывшее правительство решили мирно передать власть, что отражает желание народа. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией в Республике Молдова, и мы продолжим работать со всем народом Республики Молдова в целях построения более процветающего и демократического будущего, - говорится в заявлении.

Напомним, что накануне, в рамках пресс-конференции, Владимир Чеботарь, вице-председатель партии, заявил о том, что она уходит в оппозицию. Это стало результатом "вотума недоверия" от посла США - надежды на то, что американцы поддержат Плахотнюка, не оправдались.