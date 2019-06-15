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Общество
КПП будут работать в усиленном режиме до конца лета
15.06.2019

Максимальная мобилизация на границе. С завтрашнего дня и до конца лета контрольно-пропускные пункты будут работать в усиленном режиме. Связано это с увеличением пассажирского и транспортного потока в летнее время. В этот период он увеличивается почти на 20%.

Отмечается, что число инспекторов увеличат, а в случае необходимости задействуют все полосы контроля, в том числе дипломатические. В первую очередь будут проверять пассажиров с детьми и людей с особыми потребностями.

Кроме того, были созданы дополнительные группы реагирования, ответственные за устранение возможных технических неполадок в системе.

Прошлым летом молдавскую границу пересекли около семи миллионов раз.


 
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