Мы победили политического монстра, какого давно не видел прогрессивный мир, - Цырдя

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Политика
Несмотря на ежедневные выпады лакеев ДПМ против президента и ПСРМ, вы нам верили, вы за нас голосовали, вы были рядом с нами.
Депутат от ПСРМ и политолог Богдан Цырдя поблагодарил всех граждан, которые верили президенту и Партии социалистов.
- Друзья, коллеги, соратники! Спасибо всем за стойкость, мужество и веру! Мы победили олигархическую каракатицу, политического монстра, какого давно не видел прогрессивный мир. Спасибо за то, что, несмотря на ежедневные выпады лакеев ДПМ против президента и ПСРМ, вы нам верили, вы за нас голосовали, вы были рядом с нами, - написал Богдан Цырдя на своей странице в Facebook.
Депутат отметил, что назло сотням репортажам, статьям, тоннам лжи в адрес президента и ПСРМ – про бином, про мнимую коррупцию, про якобы безволие социалистов, граждане республики проявили редкую солидарность.
- Да, нас и вас запугивали. Да, нас и вас били все и вся. Обычно били ниже пояса и всегда исподтишка. Все предсказывали, что мы прогнемся, предадим, пойдем на сговор с олигархами!
Как отметил Богдан Цырдя, знаменательно то, победа была одержана в день рождения Чегевары.
- И как говорил команданте, впереди еще столько побед! Давайте будем вместе с президентом, вместе с ПСРМ и тогда, все у нас получится. Вот увидите..., - заключил Цырдя.
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