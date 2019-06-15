Пристрастие к наркотикам проблема не менее серьезная, чем терроризм,- Односталко

Люди, которые употребляют наркотики, не участвуют в экономическом развитии страны.

Феномен наркомании представляет огромную проблему, особенно для Молдовы, считает депутат парламента Владимир Односталко. Так как употребляют наркотики в основном молодые трудоспособные граждане, которые могут работать, зарабатывать, платить налоги – участвовать в экономическом развитии страны.

- Но они этого не делают. Наоборот, государство на них затрачивает большие деньги. Учитывая еще трудовую эмиграцию из Молдовы заграницу, в которой участвуют в основном молодые, трудоспособные граждане, в стране создается крайне напряжённая, негативная социальная ситуация, - заявил Односталко на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

По мнению депутата, пристрастие к дурману – один из вызовов современного общества – не менее серьезный, чем терроризм. В Молдове отмечен значительный рост наркомании, и одной из причин этого явления Односталко назвал в том числе вовлеченность в наркоторговлю некоторых сотрудников правоохранительных органов.

- Во-первых, Молдова, к сожалению, пока лидер транзита наркотиков из Европы в Российскую Федерацию и наоборот. Во-вторых, доступность синтетических наркотиков – они дешевле, их можно купить на карманные деньги. Третье – широкая вовлеченность силовых органов в проблему наркоторговли, - заметил политик.

Депутат также отметил, что это явление в республике принимает угрожающие масштабы, особенно среди молодежи.

- Я знаю целые районы, где угрожающие масштабы приобретает это негативное явление среди молодежи. Самому молодому наркоману в Молдове – девять лет, он из города Кантемир. Средний возраст – 14-15 лет – когда молодые люди потребляют наркотики, - рассказал Односталко.

Депутат также рассказал, что в подъезде, где он живет, удалось избавиться от наркопритона только на второй месяц после обращения. И это при том, что он депутат парламента.