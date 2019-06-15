"Отцу" Гугуцэ Спиридону Вангели исполнилось 87 лет

Самый известный молдавский детский писатель родился в 1932 году. Гугуцэ принёс Спиридону Вангели всемирную известность, а сегодня писателю исполняется 87 лет.

Он родился в 1932 году в селе Гринэуць Рышканского района. Он получил высшее образование в Педагогическом институте имени Крянгэ, после чего работал и учителем, и редактором, передает bloknot-moldova.md

В 30 лет Вангели написал свою первую книгу, но настоящим "бестселлером", как сказали бы сегодня, стал цикл рассказов про Гугуцэ. Книги Вангели были переведены на десятки языков, среди которых японский, чешский, финский и даже хинди.