Гречаная рассказала все о том, что происходит во власти

Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная в эксклюзивном интервью Sputnik рассказала о том, как депутаты будут решать вопросы, связанные с внешней политикой, о точках соприкосновения между ПРСМ и ACUM, о дате местных выборов и о составе Конституционного суда.

Как депутаты будут выстраивать отношения с внешними партнерами, по какой системе пройдут следующие выборы в парламент Молдовы, когда состоятся всеобщие местные выборы, куда парламентарии совершат первый официальный визит за границу, в интервью Sputnik рассказала спикер высшего законодательного органа Зинаида Гречаная.

Первый визит заграницу

По поводу первого заграничного визита спикера и депутатов парламента после формирования большинства в законодательном органе Гречаная отметила, что торопиться пока не стоит.

"Надо навести порядок сначала у себя в стране, а потом уже думать о визитах за границу. Пока что мы не можем никуда выехать. Я запретила всем депутатам. В качестве председателя парламента сказала: уважаемые коллеги, только в случае крайней необходимости. Вот поедет делегация на заседание ПАСЕ. Мы утвердили состав этой делегации", - сказала Гречаная.

По ее словам, также лидеры трех партий ПСРМ, PAS и DA получили приглашение для участия в заседании Венецианской комиссии.

"Не хотелось бы, чтобы лидеры уезжали из страны в этот переходный период. Без особой надобности никто не будет никуда разъезжать, и впредь это так и будет", - сказала Гречаная.

Поэтому там, где депутаты должны представлять свою страну и защищать интересы республики, туда они и поедут.

"Во всяком случае, я, как председатель партии социалистов, знаю, что и госпожа премьер-министр тоже так думает, я не считаю, что есть необходимость выезжать из страны", - добавила спикер парламента.

Дата местных выборов

Ровно четыре года прошло с даты всеобщих местных выборов в Молдове. Сейчас время чиновников на посту примаров (мэров) по факту истекло, а дата новых очередных всеобщих местных выборов висит в воздухе.

"Мы скажем, когда внесем в повестку дня этот вопрос. Преждевременно об этом говорить. Давайте решать вопросы поэтапно. Не все сразу: накидали и давайте решать. Из этого абсолютно ничего не получится. Мы не идем таким путем. Поэтому нужно продвигаться поэтапно по каждому вопросу", - сказала Гречаная.

Возвращение к пропорциональной системе выборов

На днях депутаты парламента Молдовы утвердили в первом чтении изменения в Кодекс о выборах, которые предусматривают аннулирование смешанной избирательной системы и возврат к пропорциональной системе.

"Проголосовали единогласно все те, кто присутствовал на заседании, то есть 61 депутат. Но к этому проекту было еще много дополнений. Поэтому мы дали срок 10 дней, чтобы депутаты рассмотрели все предложения. Мы ничего не будем нарушать", - сказала Гречаная.

Как отметила спикер парламента, этот законопроект предусматривает возврат к пропорциональной избирательной системе. Она пояснила, что депутаты планируют "устранить то, что было внесено на последнем этапе, и что не имеет ничего общего даже со смешанной системой". К примеру, парламентарии хотят вернуться к "дню тишины" и отменить агитацию в день выборов.

"Все эти вопросы мы будем рассматривать в законном поле. Когда будет речь идти о следующих выборах – через четыре года должна действовать уже новая система, которую утвердит парламент. Через год то же самое. Поэтому мы строго будем соблюдать букву закона, но над этим проектом нужно еще поработать", - сказала спикер.

По ее словам, дело, в принципе, - не в законе и не в избирательной системе, а в том, кто ее администрирует.

"Те нарушения, которые были зарегистрированы в период выборов 24 февраля, происходили из-за того, что исполнители нарушали тот закон, который был принят", - подчеркнула Гречаная.

Электронная система голосования

По словам спикера парламента, очень важно, чтобы закон приняли и не меняли через каждые год или полгода. "Закон можно улучшать или как-то видоизменять, а не метаться постоянно - сегодня одна система, а завтра другая система. Ну вот попробовали смешанную систему, посмотрели, какие были нарушения в период этой избирательной кампании. Поэтому сейчас нужно исходить из того, как сделать, чтобы избирательная система у нас была лучше", - добавила она.

Как считает собеседница, в Молдове с населением в три с половиной миллиона избирательную систему можно администрировать эффективно.

"В период обсуждения говорили об электронной избирательной системе. Думаю, что мы придем к этому. Ее сложнее администрировать в большой стране, а в маленькой это можно сделать", - отметила спикер парламнета.

Из Молдовы можно сделать конфетку

Как отметила Гречаная, после парламентских выборов, которые прошли в Молдове 24 февраля, всем политическим силам нужно объединиться и работать для своего народа.

"Из Молдовы можно сделать конфетку. Главное, чтобы во власти были люди, которые хотят этого, - добавила председатель парламента.

По ее словам, все внешние партнеры республики говорят о том, чтобы в Молдове был островок стабильности.

"Ни Западу, ни Востоку не нужна тут дестабилизация. Поэтому мы намерены работать на стабильность в стране во всех областях деятельности", - подчеркнула спикер парламента.

В воскресенье, 16 июня, в Кишиневе состоится марш в поддержку новой власти. Парламентское большинство уверено, что на улицы города выйдет огромное число сторонников "нового" правительства.

кие силовые методы", - пояснила собеседница.

Призыв к диалогу в парламенте

Спикер парламента Молдовы еще раз отметила, что ПСРМ и блок ACUM неоднократно приглашали демократов, депутатов от "Партии "Шор" и независимых парламентариев к диалогу.

"Возвращайтесь в парламент, работайте в оппозиции. Ничего страшного в этом нет. И правящее большинство, и оппозиция, в конце концов, работают на страну. Поэтому мы и оставили один пост вице-спикера вакантным. В каждой парламентской комиссии есть место и для Демпартии, и для независимых депутатов, и для Партии "Шор". Работайте, высказывайте свои мнения, предлагайте свои законопроекты, подставляйте плечо для того, чтобы создать нормальные условия в этой стране", - заявила Гречаная.

Что будет с чиновниками после ухода "старой" власти?

Как отметила Гречаная, что касается чиновничьего аппарата, то они должны понимать, что специалисты всегда нужны.

"Никого не собираемся увольнять. Это доказано на примере администрации президента. У нас рынок людских ресурсов не так уж и велик. Я бы хотела, чтобы каждый на рабочем месте занимался делом честно и добросовестно, а не политикой", - добавила она.

Дела бюджетные

В сложившейся ситуации интересен и вопрос формирования главного финансового документа на 2020 год. Гречаная считает, что на подготовку и обсуждение проекта госбюджета время у правительства и парламента есть.

"Хватит времени на все, потому что есть специалисты. Очень надеюсь, что в Минфине, где работают настоящие специалисты, не упустили дела на самотек. И власть, которая сейчас уходит, не творила в финансовой системе и бюджете полный произвол", - отметила председатель высшего законодательного органа.

По ее словам, министр финансов Наталья Гаврилица, утвержденная парламентом, – "это финансист, который хорошо знает систему".

"Мы работали когда-то в правительственной команде вместе с госпожой Гаврилицей. Это хороший специалист, поэтому нам хватит времени. Самое главное, чтобы была мирная передача власти. От этого многое зависит", - добавила Гречаная.

Гражданство для Бэсеску

Партия социалистов и блок ACUM, хоть и разные, но цель у них одна – нормализация политической обстановки в стране. Спикер парламента считает, что все противоречивые моменты стоит отбросить.

К примеру, Гречаная прокомментировала желание партнеров вернуть гражданство экс-президенту Румынии Траяну Бэсеску, которого его лишил глава республики Игорь Додон.

"У нас есть свои граждане, у нас есть свои текущие проблемы. Все должно быть в рамках закона. Положено какому-то гражданину, может он законно получить гражданство - получает, не может – не получает. И тут перед законом все должны быть равны, абсолютно все", - подчеркнула Гречаная.

Отстранение членов Конституционного суда

Работа членов Конституционного суда за последние дни попадала под шквал критики. Решения инстанции подвергали сомнению не только внутри страны, но и международное сообщество. Президент Молдовы Игорь Додон и представители парламентского большинства неоднократно призывали членов КС подать в отставку. Гречаная рассказала, могут ли депутаты сменить состав Конституционного суда.

На 20 июня намечено заседание Венецианской комиссии по экспертизе решений КС, который признал все решения парламентского большинства незаконными, как и саму коалицию.

"Венецианская комиссия должна высказаться, как должно быть в соответствии с Конституцией, как должно быть справедливо для граждан Молдовы. У нас сегодня законно избранный парламент, законно утвержденное правительство", - отметила Гречаная.